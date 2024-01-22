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Кличко сделал откровенное заявление о Зеленском - РИА Новости, 22.01.2024
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01:57 22.01.2024 (обновлено: 08:32 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/klichko-1922675108.html
Кличко сделал откровенное заявление о Зеленском
Кличко сделал откровенное заявление о Зеленском - РИА Новости, 22.01.2024
Кличко сделал откровенное заявление о Зеленском
Украина движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной, заявил канадскому изданию Globe and Mail мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T01:57
2024-01-22T08:32
в мире
украина
виталий кличко
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Украина движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной, заявил канадскому изданию Globe and Mail мэр Киева Виталий Кличко.Киевский градоначальник раскритиковал единый украинский телемарафон, отметив, что критики Владимира Зеленского оказались "под давлением". "Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом", — заявил он.По его словам, за этим стоит "желание некоторых людей", имена которых он назвать "не может", они хотят, чтобы "все было централизовано". "Мэры и главы общин избираются гражданами, а их меняют на людей, назначаемых сверху", - пожаловался он.Кроме того, Кличко отметил, что поделился своими опасениями в беседах с западными послами в Киеве, при этом он утвердительно ответил на вопрос, разделяют ли некоторые из этих дипломатов его опасения.Ранее киевский мэр уже неоднократно выступал с критикой в адрес Зеленского. В интервью швейцарскому порталу 20 Minuten Кличко заявил, что не удивлен падением рейтинга Зеленского и считает, что тот платит за свои ошибки. Также он обвинял его в скатывании в авторитаризм. По мнению Кличко, в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.
https://ria.ru/20240121/shok-1922588411.html
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в мире, украина, виталий кличко, владимир зеленский
В мире, Украина, Виталий Кличко, Владимир Зеленский
Кличко сделал откровенное заявление о Зеленском

Кличко: Украина во главе с Зеленским идет в неправильном направлении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Украина движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной, заявил канадскому изданию Globe and Mail мэр Киева Виталий Кличко.
Киевский градоначальник раскритиковал единый украинский телемарафон, отметив, что критики Владимира Зеленского оказались "под давлением". "Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом", — заявил он.
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По его словам, за этим стоит "желание некоторых людей", имена которых он назвать "не может", они хотят, чтобы "все было централизовано". "Мэры и главы общин избираются гражданами, а их меняют на людей, назначаемых сверху", - пожаловался он.
Кроме того, Кличко отметил, что поделился своими опасениями в беседах с западными послами в Киеве, при этом он утвердительно ответил на вопрос, разделяют ли некоторые из этих дипломатов его опасения.
Ранее киевский мэр уже неоднократно выступал с критикой в адрес Зеленского. В интервью швейцарскому порталу 20 Minuten Кличко заявил, что не удивлен падением рейтинга Зеленского и считает, что тот платит за свои ошибки. Также он обвинял его в скатывании в авторитаризм. По мнению Кличко, в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.
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В миреУкраинаВиталий КличкоВладимир Зеленский
 
 
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