https://ria.ru/20240122/klichko-1922675108.html

Кличко сделал откровенное заявление о Зеленском

Кличко сделал откровенное заявление о Зеленском - РИА Новости, 22.01.2024

Кличко сделал откровенное заявление о Зеленском

Украина движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной, заявил канадскому изданию Globe and Mail мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T01:57

2024-01-22T01:57

2024-01-22T08:32

в мире

украина

виталий кличко

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/17/1560631767_0:446:2604:1911_1920x0_80_0_0_bd062b5c51a23c39eb2081ff7f0dfa18.jpg

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Украина движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной, заявил канадскому изданию Globe and Mail мэр Киева Виталий Кличко.Киевский градоначальник раскритиковал единый украинский телемарафон, отметив, что критики Владимира Зеленского оказались "под давлением". "Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом", — заявил он.По его словам, за этим стоит "желание некоторых людей", имена которых он назвать "не может", они хотят, чтобы "все было централизовано". "Мэры и главы общин избираются гражданами, а их меняют на людей, назначаемых сверху", - пожаловался он.Кроме того, Кличко отметил, что поделился своими опасениями в беседах с западными послами в Киеве, при этом он утвердительно ответил на вопрос, разделяют ли некоторые из этих дипломатов его опасения.Ранее киевский мэр уже неоднократно выступал с критикой в адрес Зеленского. В интервью швейцарскому порталу 20 Minuten Кличко заявил, что не удивлен падением рейтинга Зеленского и считает, что тот платит за свои ошибки. Также он обвинял его в скатывании в авторитаризм. По мнению Кличко, в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.

https://ria.ru/20240121/shok-1922588411.html

https://ria.ru/20240120/zaluzhnyy-1922528165.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, виталий кличко, владимир зеленский