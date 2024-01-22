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Оползень на юго-западе Китая накрыл более 40 человек - РИА Новости, 22.01.2024
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06:17 22.01.2024 (обновлено: 06:18 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html
Оползень на юго-западе Китая накрыл более 40 человек
Оползень на юго-западе Китая накрыл более 40 человек - РИА Новости, 22.01.2024
Оползень на юго-западе Китая накрыл более 40 человек
Более 40 человек оказались под землёй в результате оползня в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, передает в понедельник Центральное... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T06:17
2024-01-22T06:18
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ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Более 40 человек оказались под землёй в результате оползня в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, передает в понедельник Центральное телевидение Китая. В понедельник в 5.51 утра (0.51 мск) в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань произошел оползень, в результате которого пострадали несколько деревень. "По предварительным данным, под землей оказались 44 человека из 18 домохозяйств", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ задействованы более 200 спасателей, более 200 человек были эвакуированы из зоны бедствия.
https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html
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китай, юньнань, в мире
Китай, Юньнань, В мире
Оползень на юго-западе Китая накрыл более 40 человек

В провинции Юньнань в КНР более 40 человек оказались под землей после оползня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Более 40 человек оказались под землёй в результате оползня в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, передает в понедельник Центральное телевидение Китая.
В понедельник в 5.51 утра (0.51 мск) в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань произошел оползень, в результате которого пострадали несколько деревень.
"По предварительным данным, под землей оказались 44 человека из 18 домохозяйств", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ задействованы более 200 спасателей, более 200 человек были эвакуированы из зоны бедствия.
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