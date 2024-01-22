https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html

Оползень на юго-западе Китая накрыл более 40 человек

Оползень на юго-западе Китая накрыл более 40 человек - РИА Новости, 22.01.2024

Оползень на юго-западе Китая накрыл более 40 человек

Более 40 человек оказались под землёй в результате оползня в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, передает в понедельник Центральное... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T06:17

2024-01-22T06:17

2024-01-22T06:18

китай

юньнань

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ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Более 40 человек оказались под землёй в результате оползня в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, передает в понедельник Центральное телевидение Китая. В понедельник в 5.51 утра (0.51 мск) в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань произошел оползень, в результате которого пострадали несколько деревень. "По предварительным данным, под землей оказались 44 человека из 18 домохозяйств", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ задействованы более 200 спасателей, более 200 человек были эвакуированы из зоны бедствия.

https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html

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китай, юньнань, в мире