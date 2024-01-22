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С Киркорова взыскали около восьми миллионов рублей задолженности по налогам - РИА Новости, 22.01.2024
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Шоубиз
 
11:57 22.01.2024 (обновлено: 16:48 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/kirkorov-1922732377.html
С Киркорова взыскали около восьми миллионов рублей задолженности по налогам
С Киркорова взыскали около восьми миллионов рублей задолженности по налогам - РИА Новости, 22.01.2024
С Киркорова взыскали около восьми миллионов рублей задолженности по налогам
С Филиппа Киркорова взыскали задолженность по налогам почти на восемь миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:57
2024-01-22T16:48
шоубиз
филипп киркоров
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. С Филиппа Киркорова взыскали задолженность по налогам почти на восемь миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.&quot;Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей&quot;, — сказала собеседница агентства.Кроме того, артист должен уплатить государственную пошлину — 24 032 рубля 46 копеек.По словам пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфии Гуринчук, судебный приказ был вынесен 28 декабря. У должника есть 20 рабочих дней с момента направления ему копии, чтобы представить свои возражения.Адвокат Александр Добровинский заявил РИА Новости, что он не занимался этим делом, но выразил уверенность, что "Киркоров — порядочный и честный налогоплательщик"."Другое дело, что взгляд бухгалтера Филиппа может расходиться с взглядом налоговой. Это часто бывает", — добавил юрист.Как стало известно на минувшей неделе, артист также проходит одним из ответчиков по иску на миллиард рублей к участникам так называемой голой вечеринки. Истица — представитель "религиозного братства "Морозов-Златоуст", а Александр Морозов, представляющий ее интересы в суде, — руководитель этой организации. Ответчиками заявлены организатор мероприятия Анастасия Ивлеева, рэпер Vacío (Николай Васильев), Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из них истица требует по 200 миллионов рублей.В начале января Российское авторское общество потребовало от Киркорова два миллиона рублей за невыплату вознаграждения авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск РАО.
https://ria.ru/20240117/kirkorov-1921924092.html
https://ria.ru/20240117/sud-1921798646.html
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филипп киркоров, москва, происшествия
Шоубиз, Филипп Киркоров, Москва, Происшествия
С Киркорова взыскали около восьми миллионов рублей задолженности по налогам

Суд взыскал с Киркорова около 8 миллионов рублей задолженности по налогам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. С Филиппа Киркорова взыскали задолженность по налогам почти на восемь миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей", — сказала собеседница агентства.

Кроме того, артист должен уплатить государственную пошлину — 24 032 рубля 46 копеек.
По словам пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфии Гуринчук, судебный приказ был вынесен 28 декабря. У должника есть 20 рабочих дней с момента направления ему копии, чтобы представить свои возражения.
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Адвокат Александр Добровинский заявил РИА Новости, что он не занимался этим делом, но выразил уверенность, что "Киркоров — порядочный и честный налогоплательщик".
«
"Другое дело, что взгляд бухгалтера Филиппа может расходиться с взглядом налоговой. Это часто бывает", — добавил юрист.
Как стало известно на минувшей неделе, артист также проходит одним из ответчиков по иску на миллиард рублей к участникам так называемой голой вечеринки. Истица — представитель "религиозного братства "Морозов-Златоуст", а Александр Морозов, представляющий ее интересы в суде, — руководитель этой организации. Ответчиками заявлены организатор мероприятия Анастасия Ивлеева, рэпер Vacío (Николай Васильев), Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из них истица требует по 200 миллионов рублей.
В начале января Российское авторское общество потребовало от Киркорова два миллиона рублей за невыплату вознаграждения авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск РАО.
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