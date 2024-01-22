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В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения
В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения - РИА Новости, 22.01.2024
В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения
Девочка получила химический ожог жидким азотом при праздновании дня рождения в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы, рассказал... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:41
2024-01-22T15:41
2024-01-22T15:42
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Девочка получила химический ожог жидким азотом при праздновании дня рождения в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При праздновании дня рождения в ТРЦ "Калейдоскоп" на улице Сходненская девочка получила незначительный локальный ожог химическим веществом - по предварительной информации, жидким азотом", - сказал собеседник агентства, не добавив иных подробностей. По его словам, на место ЧП сначала вызвали врачей, а потом полицию. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что после инцидента московские следователи начали проверку.
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происшествия, москва
В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения
Девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения в московском ТЦ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Девочка получила химический ожог жидким азотом при праздновании дня рождения в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"При праздновании дня рождения в ТРЦ "Калейдоскоп" на улице Сходненская девочка получила незначительный локальный ожог химическим веществом - по предварительной информации, жидким азотом", - сказал собеседник агентства, не добавив иных подробностей.
По его словам, на место ЧП сначала вызвали врачей, а потом полицию.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что после инцидента московские следователи начали проверку.
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