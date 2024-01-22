Рейтинг@Mail.ru
В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 22.01.2024 (обновлено: 15:42 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/khimozhog-1922787484.html
В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения
В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения - РИА Новости, 22.01.2024
В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения
Девочка получила химический ожог жидким азотом при праздновании дня рождения в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы, рассказал... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:41
2024-01-22T15:42
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922751755_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_4ee26923894b1dfa53d0f6675b6ccc77.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Девочка получила химический ожог жидким азотом при праздновании дня рождения в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При праздновании дня рождения в ТРЦ "Калейдоскоп" на улице Сходненская девочка получила незначительный локальный ожог химическим веществом - по предварительной информации, жидким азотом", - сказал собеседник агентства, не добавив иных подробностей. По его словам, на место ЧП сначала вызвали врачей, а потом полицию. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что после инцидента московские следователи начали проверку.
https://ria.ru/20231218/rebenok-1916428608.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922751755_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_22262e6698d721a4f61d7cdf35d7ea3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения

Девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения в московском ТЦ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи у скоропомощного стационарного комплекса
Машина скорой помощи у скоропомощного стационарного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи у скоропомощного стационарного комплекса . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Девочка получила химический ожог жидким азотом при праздновании дня рождения в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"При праздновании дня рождения в ТРЦ "Калейдоскоп" на улице Сходненская девочка получила незначительный локальный ожог химическим веществом - по предварительной информации, жидким азотом", - сказал собеседник агентства, не добавив иных подробностей.
По его словам, на место ЧП сначала вызвали врачей, а потом полицию.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что после инцидента московские следователи начали проверку.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Барнауле младенец получил ожог на шоу мыльных пузырей
18 декабря 2023, 11:02
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала