https://ria.ru/20240122/khimozhog-1922787484.html

В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения

В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения - РИА Новости, 22.01.2024

В Москве девочка получила ожог жидким азотом на праздновании дня рождения

Девочка получила химический ожог жидким азотом при праздновании дня рождения в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы, рассказал... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:41

2024-01-22T15:41

2024-01-22T15:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Девочка получила химический ожог жидким азотом при праздновании дня рождения в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При праздновании дня рождения в ТРЦ "Калейдоскоп" на улице Сходненская девочка получила незначительный локальный ожог химическим веществом - по предварительной информации, жидким азотом", - сказал собеседник агентства, не добавив иных подробностей. По его словам, на место ЧП сначала вызвали врачей, а потом полицию. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что после инцидента московские следователи начали проверку.

https://ria.ru/20231218/rebenok-1916428608.html

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происшествия, москва