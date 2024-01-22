https://ria.ru/20240122/kheyli-1922674290.html

Никки Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа

Никки Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа - РИА Новости, 22.01.2024

Никки Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа

Единственный конкурент экс-президента Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию – экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T01:35

2024-01-22T01:35

2024-01-22T05:53

южная каролина

сша

флорида

дональд трамп

никки хейли

рон десантис

оон

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Единственный конкурент экс-президента Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию – экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли – заявила, что не собирается отказываться от продолжения гонки и намерена победить.После того, как губернатор Флориды Рон Десантис снялся в пользу Трампа, Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года остались "один мужчина и одна леди"."В этой гонке участвовали 14 человек, было много мужчин, все они выбыли, кроме этого (Трампа). Все свелось к вопросу: "Чего вы хотите? Еще больше того же или чего-то новенького?" - сказала она своим сторонникам в штате Нью-Гемпшир, где во вторник пройдут республиканские праймериз.Десантиса, который раскритиковал ее в прощальном заявлении, Хейли назвала отличным губернатором, который многое привнес в республиканскую кампанию. "Мы желаем ему всего хорошего", - сказала она в интервью телеканалу CNN.Опубликованный в воскресенье опрос сулит Хейли отставание в 11 процентных пунктов от Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире, но сниматься с гонки она не собирается, как минимум пока через месяц не пройдут внутрипартийные республиканские выборы в ее родной Южной Каролине.На вопрос, готова ли она поддержать того, кто в итоге станет республиканским кандидатом, Хейли ответила: "Это буду я"."Семьдесят процентов американцев не хотят видеть повторения поединка Трамп-Байден. Пятьдесят шесть тысяч голосовали в Айове – меньше 2% в одном штате. Мы не позволим этому определить, что будет происходить в стране. У нас есть Нью-Гемпшир, Южная Каролина, супервторник. Мы продолжим идти вперед, сражаться и победим. Я привыкла к тому, что люди недооценивают меня", - сказала она.Трамп называет ее кандидатом от глобалистов за ястребиные подходы к внешней политике, включая готовность поддерживать Украину в конфликте с Россией.

https://ria.ru/20240111/ssha-1920650905.html

https://ria.ru/20240122/ssha-1922673630.html

южная каролина

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