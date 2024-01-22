Кандидат в президенты Харитонов представил своих доверенных лиц
Доверенными лицами Харитонова станут военачальник Комоедов и Павел Грудинин
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Доверенными лицами кандидата от КПРФ на президентские выборы Николая Харитонова станут военачальник Владимир Комоедов, сопредседатель Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко и директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, сообщил журналистам депутат Госдумы Юрий Афонин.
"У нас есть федеральные доверенные лица и есть региональные... Владимир Петрович Комоедов... генерал-лейтенант (Геннадий) Бенов, он возглавляет союз советских офицеров международный... (Лариса) Баранова-Гонченко - сопредседатель союза писателей России... руководители народных предприятий... Павел Грудинин", - сказал он.
Все руководители общественных организаций, которые входят в штаб протестных действий, они станут доверенными лицами.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.