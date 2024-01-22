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Кандидат в президенты Харитонов представил своих доверенных лиц - РИА Новости, 22.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:07 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/kharitonov-1922763984.html
Кандидат в президенты Харитонов представил своих доверенных лиц
Кандидат в президенты Харитонов представил своих доверенных лиц - РИА Новости, 22.01.2024
Кандидат в президенты Харитонов представил своих доверенных лиц
Доверенными лицами кандидата от КПРФ на президентские выборы Николая Харитонова станут военачальник Владимир Комоедов, сопредседатель Союза писателей России... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:07
2024-01-22T14:07
выборы президента россии — 2024
николай харитонов
политика
россия
госдума рф
павел грудинин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Доверенными лицами кандидата от КПРФ на президентские выборы Николая Харитонова станут военачальник Владимир Комоедов, сопредседатель Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко и директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, сообщил журналистам депутат Госдумы Юрий Афонин. "У нас есть федеральные доверенные лица и есть региональные... Владимир Петрович Комоедов... генерал-лейтенант (Геннадий) Бенов, он возглавляет союз советских офицеров международный... (Лариса) Баранова-Гонченко - сопредседатель союза писателей России... руководители народных предприятий... Павел Грудинин", - сказал он. Все руководители общественных организаций, которые входят в штаб протестных действий, они станут доверенными лицами. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240117/sayt-1921845761.html
https://ria.ru/20240117/davankov-1921862807.html
https://ria.ru/20240122/doverennye-1922760257.html
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николай харитонов, политика, россия, госдума рф, павел грудинин
Выборы президента России — 2024, Николай Харитонов, Политика, Россия, Госдума РФ, Павел Грудинин
Кандидат в президенты Харитонов представил своих доверенных лиц

Доверенными лицами Харитонова станут военачальник Комоедов и Павел Грудинин

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Доверенными лицами кандидата от КПРФ на президентские выборы Николая Харитонова станут военачальник Владимир Комоедов, сопредседатель Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко и директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, сообщил журналистам депутат Госдумы Юрий Афонин.
"У нас есть федеральные доверенные лица и есть региональные... Владимир Петрович Комоедов... генерал-лейтенант (Геннадий) Бенов, он возглавляет союз советских офицеров международный... (Лариса) Баранова-Гонченко - сопредседатель союза писателей России... руководители народных предприятий... Павел Грудинин", - сказал он.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты
17 января, 13:38
Все руководители общественных организаций, которые входят в штаб протестных действий, они станут доверенными лицами.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Кандидат в президенты Даванков представил своих доверенных лиц
17 января, 14:40
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Певец SHAMAN перед началом церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Shaman, Башмет и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина
Вчера, 13:52
 
Выборы президента России — 2024Николай ХаритоновПолитикаРоссияГосдума РФПавел Грудинин
 
 
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