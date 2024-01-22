https://ria.ru/20240122/kharitonov-1922763984.html

Кандидат в президенты Харитонов представил своих доверенных лиц

Кандидат в президенты Харитонов представил своих доверенных лиц - РИА Новости, 22.01.2024

Кандидат в президенты Харитонов представил своих доверенных лиц

Доверенными лицами кандидата от КПРФ на президентские выборы Николая Харитонова станут военачальник Владимир Комоедов, сопредседатель Союза писателей России... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:07

2024-01-22T14:07

2024-01-22T14:07

выборы президента россии — 2024

николай харитонов

политика

россия

госдума рф

павел грудинин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Доверенными лицами кандидата от КПРФ на президентские выборы Николая Харитонова станут военачальник Владимир Комоедов, сопредседатель Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко и директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, сообщил журналистам депутат Госдумы Юрий Афонин. "У нас есть федеральные доверенные лица и есть региональные... Владимир Петрович Комоедов... генерал-лейтенант (Геннадий) Бенов, он возглавляет союз советских офицеров международный... (Лариса) Баранова-Гонченко - сопредседатель союза писателей России... руководители народных предприятий... Павел Грудинин", - сказал он. Все руководители общественных организаций, которые входят в штаб протестных действий, они станут доверенными лицами. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240117/sayt-1921845761.html

https://ria.ru/20240117/davankov-1921862807.html

https://ria.ru/20240122/doverennye-1922760257.html

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николай харитонов, политика, россия, госдума рф, павел грудинин