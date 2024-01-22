https://ria.ru/20240122/kharitonov-1922757380.html

Харитонов подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании

Харитонов подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании - РИА Новости, 22.01.2024

Харитонов подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании

Кандидат от КПРФ на президентских выборах Николай Харитонов сообщил, что подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании, оно находится на... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:37

2024-01-22T13:37

2024-01-22T13:37

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на президентских выборах Николай Харитонов сообщил, что подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании, оно находится на рассмотрении. "Написал я уже, подписал председатель Государственной Думы (Вячеслав – ред.) Володин, все четко там оговорено: либо без содержания, либо в счет отпуска", - сказал Харитонов журналистам в ответ на вопрос о том, как кандидату от думской партии ходить и на заседания Думы и вести предвыборную кампанию. Пресс-служба Харитонова уточнила, что заявление сейчас на рассмотрении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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https://ria.ru/20240119/tsik-1922320658.html

https://ria.ru/20240120/zdravookhranenie-1922496054.html

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политика, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф