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Харитонов подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании - РИА Новости, 22.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:37 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/kharitonov-1922757380.html
Харитонов подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании
Харитонов подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании - РИА Новости, 22.01.2024
Харитонов подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании
Кандидат от КПРФ на президентских выборах Николай Харитонов сообщил, что подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании, оно находится на... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:37
2024-01-22T13:37
выборы президента россии — 2024
политика
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на президентских выборах Николай Харитонов сообщил, что подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании, оно находится на рассмотрении. "Написал я уже, подписал председатель Государственной Думы (Вячеслав – ред.) Володин, все четко там оговорено: либо без содержания, либо в счет отпуска", - сказал Харитонов журналистам в ответ на вопрос о том, как кандидату от думской партии ходить и на заседания Думы и вести предвыборную кампанию. Пресс-служба Харитонова уточнила, что заявление сейчас на рассмотрении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240119/sistema-1922427325.html
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политика, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Харитонов подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании

Харитонов сообщил, что подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на президентских выборах Николай Харитонов сообщил, что подал заявление на отпуск на время предвыборной кампании, оно находится на рассмотрении.
"Написал я уже, подписал председатель Государственной Думы (Вячеслав – ред.) Володин, все четко там оговорено: либо без содержания, либо в счет отпуска", - сказал Харитонов журналистам в ответ на вопрос о том, как кандидату от думской партии ходить и на заседания Думы и вести предвыборную кампанию.
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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19 января, 20:00
Пресс-служба Харитонова уточнила, что заявление сейчас на рассмотрении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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19 января, 13:03
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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20 января, 13:19
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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