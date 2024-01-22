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ХАМАС признало "некоторые ошибки" в ходе атаки на Израиль - РИА Новости, 22.01.2024
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00:53 22.01.2024 (обновлено: 05:58 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/khamas-1922672017.html
ХАМАС признало "некоторые ошибки" в ходе атаки на Израиль
ХАМАС признало "некоторые ошибки" в ходе атаки на Израиль - РИА Новости, 22.01.2024
ХАМАС признало "некоторые ошибки" в ходе атаки на Израиль
Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить "некоторые ошибки" во время атаки на Израиль, вызванные развалом израильской системы безопасности и... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T00:53
2024-01-22T05:58
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить "некоторые ошибки" во время атаки на Израиль, вызванные развалом израильской системы безопасности и хаосом на границе с сектором Газа. В минувшее воскресенье движение выпустило 16-страничную брошюру под названием "Это наше видение. Для чего операция "Потоп Аль-Аксы", в котором разъясняет свою позицию относительно атаки на Израиль, стоявшие за этим мотивы, а также опровергает некоторые израильские утверждения."Возможно, во время проведения операции "Потоп Аль-Аксы" произошли некоторые ошибки, вызванные быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры, а также хаосом, возникшим в приграничных районах с Газой", - говорится в брошюре.При этом движение не уточняет, какого рода ошибки были совершены. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240121/netanyakhu-1922663926.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ХАМАС признало "некоторые ошибки" в ходе атаки на Израиль

ХАМАС признало возможные ошибки в ходе операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить "некоторые ошибки" во время атаки на Израиль, вызванные развалом израильской системы безопасности и хаосом на границе с сектором Газа.
В минувшее воскресенье движение выпустило 16-страничную брошюру под названием "Это наше видение. Для чего операция "Потоп Аль-Аксы", в котором разъясняет свою позицию относительно атаки на Израиль, стоявшие за этим мотивы, а также опровергает некоторые израильские утверждения.
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"Возможно, во время проведения операции "Потоп Аль-Аксы" произошли некоторые ошибки, вызванные быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры, а также хаосом, возникшим в приграничных районах с Газой", - говорится в брошюре.
При этом движение не уточняет, какого рода ошибки были совершены.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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