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В Северной Осетии более 30 школ и детских садов закрыли на карантин - РИА Новости, 22.01.2024
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18:09 22.01.2024 (обновлено: 18:10 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/karantin-1922822462.html
В Северной Осетии более 30 школ и детских садов закрыли на карантин
В Северной Осетии более 30 школ и детских садов закрыли на карантин - РИА Новости, 22.01.2024
В Северной Осетии более 30 школ и детских садов закрыли на карантин
Более 30 школ и детских садов закрыты на карантин в Северной Осетии, сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова во время еженедельного... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:09
2024-01-22T18:10
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Более 30 школ и детских садов закрыты на карантин в Северной Осетии, сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова во время еженедельного аппаратного совещания. "На понедельник в республике остаются закрытыми на карантин 34 образовательных учреждения, из них 21 школа, 12 детских садов. На сегодняшний день необходимости закрывать школы и детские сады полностью нет", - отметила Алибекова. По ее словам, всю прошлую неделю ведомство проводило мониторинг образовательных учреждений, в результате на карантин было закрыто 69 детских садов и школ. Глава республики Сергей Меняйло поручил профильным ведомствам продолжить анализ эпидситуации в образовательных учреждениях, чтобы не допустить всплеска заболеваемости. "Продолжайте мониторинг и принимайте своевременно решения, чтобы не довести ситуацию до критической. Понятно, что это сезонные заболевания, и уровень будет расти и падать, но нам своевременно надо принимать меры, чтобы не получить массовых вспышек", - заявил Меняйло в ходе совещания.
https://ria.ru/20231213/orvi-1915521241.html
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сергей меняйло
Сергей Меняйло
В Северной Осетии более 30 школ и детских садов закрыли на карантин

Алибекова: в Северной Осетии более 30 школ и детских садов закрыли на карантин

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Более 30 школ и детских садов закрыты на карантин в Северной Осетии, сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова во время еженедельного аппаратного совещания.
"На понедельник в республике остаются закрытыми на карантин 34 образовательных учреждения, из них 21 школа, 12 детских садов. На сегодняшний день необходимости закрывать школы и детские сады полностью нет", - отметила Алибекова.
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По ее словам, всю прошлую неделю ведомство проводило мониторинг образовательных учреждений, в результате на карантин было закрыто 69 детских садов и школ.
Глава республики Сергей Меняйло поручил профильным ведомствам продолжить анализ эпидситуации в образовательных учреждениях, чтобы не допустить всплеска заболеваемости.
"Продолжайте мониторинг и принимайте своевременно решения, чтобы не довести ситуацию до критической. Понятно, что это сезонные заболевания, и уровень будет расти и падать, но нам своевременно надо принимать меры, чтобы не получить массовых вспышек", - заявил Меняйло в ходе совещания.
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