https://ria.ru/20240122/karantin-1922822462.html

В Северной Осетии более 30 школ и детских садов закрыли на карантин

В Северной Осетии более 30 школ и детских садов закрыли на карантин - РИА Новости, 22.01.2024

В Северной Осетии более 30 школ и детских садов закрыли на карантин

Более 30 школ и детских садов закрыты на карантин в Северной Осетии, сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова во время еженедельного... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:09

2024-01-22T18:09

2024-01-22T18:10

сергей меняйло

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ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Более 30 школ и детских садов закрыты на карантин в Северной Осетии, сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова во время еженедельного аппаратного совещания. "На понедельник в республике остаются закрытыми на карантин 34 образовательных учреждения, из них 21 школа, 12 детских садов. На сегодняшний день необходимости закрывать школы и детские сады полностью нет", - отметила Алибекова. По ее словам, всю прошлую неделю ведомство проводило мониторинг образовательных учреждений, в результате на карантин было закрыто 69 детских садов и школ. Глава республики Сергей Меняйло поручил профильным ведомствам продолжить анализ эпидситуации в образовательных учреждениях, чтобы не допустить всплеска заболеваемости. "Продолжайте мониторинг и принимайте своевременно решения, чтобы не довести ситуацию до критической. Понятно, что это сезонные заболевания, и уровень будет расти и падать, но нам своевременно надо принимать меры, чтобы не получить массовых вспышек", - заявил Меняйло в ходе совещания.

https://ria.ru/20231213/orvi-1915521241.html

https://ria.ru/20240115/karantin-1921494899.html

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сергей меняйло