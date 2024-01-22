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Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул
Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул - РИА Новости, 22.01.2024
Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул
Число поездок россиян по стране на новогодних каникулах в этом году увеличилось на 19 процентов по сравнению с прошлым годом, средняя загрузка гостиниц... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:12
2024-01-22T13:12
2024-01-22T13:46
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Число поездок россиян по стране на новогодних каникулах в этом году увеличилось на 19 процентов по сравнению с прошлым годом, средняя загрузка гостиниц составила более 80 процентов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина."Нам всем необходимо сделать все, для того чтобы далее развивать возможности для внутреннего туризма в России. Это в первую очередь создание удобной инфраструктуры. Страна у нас красивая", – сказал Михаил Мишустин.Лидерами по турпотоку традиционно были Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург – на них пришлось более 35 процентов турпоездок.Новыми точками притяжения стали Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Мурманская область. Одним из самых посещаемых регионов был Крым – на полуострове побывало более 80 тысяч гостей.Горнолыжные курорты Краснодарского края посетили на 75 процентов больше туристов, чем в 2023 году. На втором месте по популярности – Шерегеш, на третьем – курорты Северного Кавказа. На 25 процентов выросла популярность нового горнолыжного курорта в Мурманской области.
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новости - туризм, краснодарский край, мурманская область, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Мурманская область, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, отдых в России, Туризм
Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул
Чернышенко: турпоток по России на новогодних каникулах вырос на 19 процентов