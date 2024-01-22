Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:12 22.01.2024 (обновлено: 13:46 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/kanikuly-1922751454.html
Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул
Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул - РИА Новости, 22.01.2024
Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул
Число поездок россиян по стране на новогодних каникулах в этом году увеличилось на 19 процентов по сравнению с прошлым годом, средняя загрузка гостиниц... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:12
2024-01-22T13:46
туризм
новости - туризм
краснодарский край
мурманская область
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
отдых в россии
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916807884_0:107:2742:1649_1920x0_80_0_0_32b62280b860dfdb15d7a25a8bbc23b3.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Число поездок россиян по стране на новогодних каникулах в этом году увеличилось на 19 процентов по сравнению с прошлым годом, средняя загрузка гостиниц составила более 80 процентов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина.&quot;Нам всем необходимо сделать все, для того чтобы далее развивать возможности для внутреннего туризма в России. Это в первую очередь создание удобной инфраструктуры. Страна у нас красивая&quot;, – сказал Михаил Мишустин.Лидерами по турпотоку традиционно были Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург – на них пришлось более 35 процентов турпоездок.Новыми точками притяжения стали Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Мурманская область. Одним из самых посещаемых регионов был Крым – на полуострове побывало более 80 тысяч гостей.Горнолыжные курорты Краснодарского края посетили на 75 процентов больше туристов, чем в 2023 году. На втором месте по популярности – Шерегеш, на третьем – курорты Северного Кавказа. На 25 процентов выросла популярность нового горнолыжного курорта в Мурманской области.
https://ria.ru/20240121/turpotok-1922589015.html
краснодарский край
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916807884_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_d8850e159300102a4e62a4bda58b8fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, краснодарский край, мурманская область, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Мурманская область, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, отдых в России, Туризм
Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул

Чернышенко: турпоток по России на новогодних каникулах вырос на 19 процентов

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкАниматоры в праздничных костюмах во время новогодних гуляний в "Сочи Парке"
Аниматоры в праздничных костюмах во время новогодних гуляний в Сочи Парке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Число поездок россиян по стране на новогодних каникулах в этом году увеличилось на 19 процентов по сравнению с прошлым годом, средняя загрузка гостиниц составила более 80 процентов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина.
«

"Нам всем необходимо сделать все, для того чтобы далее развивать возможности для внутреннего туризма в России. Это в первую очередь создание удобной инфраструктуры. Страна у нас красивая", – сказал Михаил Мишустин.

Лидерами по турпотоку традиционно были Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург – на них пришлось более 35 процентов турпоездок.
Новыми точками притяжения стали Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Мурманская область. Одним из самых посещаемых регионов был Крым – на полуострове побывало более 80 тысяч гостей.
Горнолыжные курорты Краснодарского края посетили на 75 процентов больше туристов, чем в 2023 году. На втором месте по популярности – Шерегеш, на третьем – курорты Северного Кавказа. На 25 процентов выросла популярность нового горнолыжного курорта в Мурманской области.
Туристы на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Турпоток по России в 2023 году превысил допандемийный период
21 января, 11:19
 
ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайМурманская областьМихаил МишустинДмитрий Чернышенкоотдых в РоссииТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала