https://ria.ru/20240122/kanikuly-1922751454.html

Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул

Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул - РИА Новости, 22.01.2024

Названы самые популярные направления в России для новогодних каникул

Число поездок россиян по стране на новогодних каникулах в этом году увеличилось на 19 процентов по сравнению с прошлым годом, средняя загрузка гостиниц... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:12

2024-01-22T13:12

2024-01-22T13:46

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Число поездок россиян по стране на новогодних каникулах в этом году увеличилось на 19 процентов по сравнению с прошлым годом, средняя загрузка гостиниц составила более 80 процентов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина."Нам всем необходимо сделать все, для того чтобы далее развивать возможности для внутреннего туризма в России. Это в первую очередь создание удобной инфраструктуры. Страна у нас красивая", – сказал Михаил Мишустин.Лидерами по турпотоку традиционно были Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург – на них пришлось более 35 процентов турпоездок.Новыми точками притяжения стали Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Мурманская область. Одним из самых посещаемых регионов был Крым – на полуострове побывало более 80 тысяч гостей.Горнолыжные курорты Краснодарского края посетили на 75 процентов больше туристов, чем в 2023 году. На втором месте по популярности – Шерегеш, на третьем – курорты Северного Кавказа. На 25 процентов выросла популярность нового горнолыжного курорта в Мурманской области.

https://ria.ru/20240121/turpotok-1922589015.html

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новости - туризм, краснодарский край, мурманская область, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, отдых в россии, туризм