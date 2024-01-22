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Израиль предложил ХАМАС двухмесячную паузу в боях, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2024
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23:20 22.01.2024 (обновлено: 00:35 23.01.2024)
https://ria.ru/20240122/izrail-1922859199.html
Израиль предложил ХАМАС двухмесячную паузу в боях, пишут СМИ
Израиль предложил ХАМАС двухмесячную паузу в боях, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2024
Израиль предложил ХАМАС двухмесячную паузу в боях, пишут СМИ
Израиль предложил ХАМАС через посредников паузу в боях в секторе Газа до двух месяцев для освобождения всех заложников в анклаве, сообщает американский портал... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-22T23:20
2024-01-23T00:35
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Израиль предложил ХАМАС через посредников паузу в боях в секторе Газа до двух месяцев для освобождения всех заложников в анклаве, сообщает американский портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников."Как сообщили два израильских чиновника, Израиль передал ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников, которое включает паузу в боях до двух месяцев как часть многоэтапного соглашения, которое включало бы освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе", - сообщает портал.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
https://ria.ru/20240122/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН
Израиль предложил ХАМАС двухмесячную паузу в боях, пишут СМИ

Axios: Израиль предложил ХАМАС паузу в боях в Газе для освобождения заложников

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты на танке
Израильские солдаты на танке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты на танке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Израиль предложил ХАМАС через посредников паузу в боях в секторе Газа до двух месяцев для освобождения всех заложников в анклаве, сообщает американский портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
«
"Как сообщили два израильских чиновника, Израиль передал ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников, которое включает паузу в боях до двух месяцев как часть многоэтапного соглашения, которое включало бы освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе", - сообщает портал.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
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