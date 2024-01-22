https://ria.ru/20240122/izrail-1922859199.html
Израиль предложил ХАМАС двухмесячную паузу в боях, пишут СМИ
Израиль предложил ХАМАС двухмесячную паузу в боях, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2024
Израиль предложил ХАМАС двухмесячную паузу в боях, пишут СМИ
Израиль предложил ХАМАС через посредников паузу в боях в секторе Газа до двух месяцев для освобождения всех заложников в анклаве, сообщает американский портал... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-22T23:20
2024-01-22T23:20
2024-01-23T00:35
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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восточный иерусалим
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Израиль предложил ХАМАС через посредников паузу в боях в секторе Газа до двух месяцев для освобождения всех заложников в анклаве, сообщает американский портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников."Как сообщили два израильских чиновника, Израиль передал ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников, которое включает паузу в боях до двух месяцев как часть многоэтапного соглашения, которое включало бы освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе", - сообщает портал.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
https://ria.ru/20240122/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН
Израиль предложил ХАМАС двухмесячную паузу в боях, пишут СМИ
Axios: Израиль предложил ХАМАС паузу в боях в Газе для освобождения заложников