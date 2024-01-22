https://ria.ru/20240122/izrail-1922780598.html

Семьи израильских заложников потребовали от парламента вернуть похищенных

Семьи израильских заложников потребовали от парламента вернуть похищенных - РИА Новости, 22.01.2024

Семьи израильских заложников потребовали от парламента вернуть похищенных

Несколько родственников заложников палестинского движения ХАМАС в понедельник ворвались на заседание финансовой комиссии парламента (кнессета) с требованием к... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:16

2024-01-22T15:16

2024-01-22T15:16

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Несколько родственников заложников палестинского движения ХАМАС в понедельник ворвались на заседание финансовой комиссии парламента (кнессета) с требованием к депутатам немедленно принять меры для освобождения остающихся в палестинском анклаве похищенных израильтян, сообщила государственная радиостанция Kan. Заседание комиссии транслировалось онлайн и на кадрах видно, как родственники заложников с криками и плакатами прорвались через охранников в аудиторию парламента, где в тот момент обсуждались вопросы, связанные с Банком Израиля и бюджетом. "Вы не будете сидеть здесь, пока они там умирают", - говорится в лозунге на плакатах, с которыми родственники заложники ворвались на заседание парламента. В ходе акции протеста звучали также призывы к депутатам рассмотреть возможность "выкупа заложников", сообщила радиостанция. Также звучали призывы к кнессету распустить правительство, которое по мнению семей заложников, не предпринимает никаких шагов для возвращения их близких из плена ХАМАС. Председатель комиссии по финансам Моше Гафни отозвал охрану и выслушал претензии семей заложников, а позднее был вынужден прервать заседание. "Выкуп пленных является важнейшей мицвой (предписанием) в иудаизме ... я буду говорится с премьер-министром. Я понимаю вашу боль, я часть вас, я это чувствую, мы сделаем все, чтобы ваши дети, братья, женщины благополучно вернулись домой", - заявил Гафни, слова которого приводит радиостанция. Параллельно с этой акцией за стенами парламента прошла демонстрация активистов оппозиции с призывом о проведении досрочных выборов, сообщает издание The Times of Israel. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. В Израиле регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых к правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа.

https://ria.ru/20240122/izrail-1922756083.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году