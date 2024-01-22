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СМИ: ЕС хочет "последствий" для Израиля за отказ от мирного плана по Газе - РИА Новости, 22.01.2024
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03:29 22.01.2024 (обновлено: 04:33 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/izrail-1922677730.html
СМИ: ЕС хочет "последствий" для Израиля за отказ от мирного плана по Газе
СМИ: ЕС хочет "последствий" для Израиля за отказ от мирного плана по Газе - РИА Новости, 22.01.2024
СМИ: ЕС хочет "последствий" для Израиля за отказ от мирного плана по Газе
Брюссель предложил странам-членам Евросоюза сформулировать последствия для Израиля в случае его отказа от участия в плане ЕС по урегулированию... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T03:29
2024-01-22T04:33
израиль
палестина
россия
владимир путин
евросоюз
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Брюссель предложил странам-членам Евросоюза сформулировать последствия для Израиля в случае его отказа от участия в плане ЕС по урегулированию палестино-израильского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ, документ, который был распространен в преддверии встречи глав МИД стран ЕС, назначенной на понедельник.&quot;Страны-члены ЕС должны &quot;изложить последствия, которые, по их мнению, повлечет за собой участие или неучастие&quot; в предложенном ими мирной плане, включающем создание государства для Палестины и взаимное суверенное признание&quot;, - говорится в статье.Встреча глав МИД стран ЕС, по данным газеты, подчеркивает растущее беспокойство западных союзников Израиля в связи с его позицией."Мы предлагаем некоторые идеи государствам-членам. И часть этих идей... заключается в том, как мы будем использовать предъявляемые нами условия в будущем, чтобы увидеть, как мы можем добиться... решения о двух государствах", - заявил изданию один из европейских чиновников.Другой чиновник добавил, это отражает гнев многих европейских стран в связи с отказом Израиля от плана создания двух государств.Ранее портал Euractiv сообщал, что внешнеполитическая служба ЕС подготовила предварительную версию документа с планом из десяти пунктов по поиску "надежного, всеобъемлющего" решения палестино-израильского конфликта. Документ излагает ряд шагов, которые в конечном счете могут привести к установлению мира в секторе Газа, созданию независимого палестинского государства, нормализации отношений между Израилем и арабским миром и обеспечению долгосрочной безопасности в регионе.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240121/netanyakhu-1922663926.html
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израиль, палестина, россия, владимир путин, евросоюз, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: ЕС хочет "последствий" для Израиля за отказ от мирного плана по Газе

FT: ЕС добивается последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Брюссель предложил странам-членам Евросоюза сформулировать последствия для Израиля в случае его отказа от участия в плане ЕС по урегулированию палестино-израильского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ, документ, который был распространен в преддверии встречи глав МИД стран ЕС, назначенной на понедельник.
«

"Страны-члены ЕС должны "изложить последствия, которые, по их мнению, повлечет за собой участие или неучастие" в предложенном ими мирной плане, включающем создание государства для Палестины и взаимное суверенное признание", - говорится в статье.

Встреча глав МИД стран ЕС, по данным газеты, подчеркивает растущее беспокойство западных союзников Израиля в связи с его позицией.
"Мы предлагаем некоторые идеи государствам-членам. И часть этих идей... заключается в том, как мы будем использовать предъявляемые нами условия в будущем, чтобы увидеть, как мы можем добиться... решения о двух государствах", - заявил изданию один из европейских чиновников.
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Другой чиновник добавил, это отражает гнев многих европейских стран в связи с отказом Израиля от плана создания двух государств.
Ранее портал Euractiv сообщал, что внешнеполитическая служба ЕС подготовила предварительную версию документа с планом из десяти пунктов по поиску "надежного, всеобъемлющего" решения палестино-израильского конфликта. Документ излагает ряд шагов, которые в конечном счете могут привести к установлению мира в секторе Газа, созданию независимого палестинского государства, нормализации отношений между Израилем и арабским миром и обеспечению долгосрочной безопасности в регионе.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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