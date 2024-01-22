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СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы - РИА Новости, 22.01.2024
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01:49 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/iran-1922674816.html
СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы
СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы - РИА Новости, 22.01.2024
СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы
Солдат в иранской провинции Керман убил в казарме пятерых сослуживцев, после чего сбежал с места происшествия, передает агентство IRNA. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T01:49
2024-01-22T01:49
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Солдат в иранской провинции Керман убил в казарме пятерых сослуживцев, после чего сбежал с места происшествия, передает агентство IRNA. "Солдат-срочник убил пятерых сослуживцев в военной казарме в юго-восточной иранской провинции Керман", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, солдат открыл огонь по сослуживцам, отдыхавшим в казарме, а затем скрылся с места происшествия. По данному инциденту ведется расследование.
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в мире
В мире
СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы

IRNA: в иранской провинции Керман солдат убил пять сослуживцев и пустился в бега

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Солдат в иранской провинции Керман убил в казарме пятерых сослуживцев, после чего сбежал с места происшествия, передает агентство IRNA.
"Солдат-срочник убил пятерых сослуживцев в военной казарме в юго-восточной иранской провинции Керман", - говорится в сообщении агентства.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Иран заявил об убийстве полковника КСИР возле границы с Пакистаном
17 января, 21:06
Как отмечается, солдат открыл огонь по сослуживцам, отдыхавшим в казарме, а затем скрылся с места происшествия. По данному инциденту ведется расследование.
 
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