https://ria.ru/20240122/iran-1922674816.html
СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы
СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы - РИА Новости, 22.01.2024
СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы
Солдат в иранской провинции Керман убил в казарме пятерых сослуживцев, после чего сбежал с места происшествия, передает агентство IRNA. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T01:49
2024-01-22T01:49
2024-01-22T01:49
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_3ae7cddfc87114faa0cc10eb82e187e2.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Солдат в иранской провинции Керман убил в казарме пятерых сослуживцев, после чего сбежал с места происшествия, передает агентство IRNA. "Солдат-срочник убил пятерых сослуживцев в военной казарме в юго-восточной иранской провинции Керман", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, солдат открыл огонь по сослуживцам, отдыхавшим в казарме, а затем скрылся с места происшествия. По данному инциденту ведется расследование.
https://ria.ru/20240117/iran-1921944889.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_551:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_9aee52e2338e3720ac2d9f212cb5946d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы
IRNA: в иранской провинции Керман солдат убил пять сослуживцев и пустился в бега