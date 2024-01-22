https://ria.ru/20240122/iran-1922674816.html

СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы

СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы - РИА Новости, 22.01.2024

СМИ: иранский солдат убил пять сослуживцев и сбежал из казармы

Солдат в иранской провинции Керман убил в казарме пятерых сослуживцев, после чего сбежал с места происшествия, передает агентство IRNA. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T01:49

2024-01-22T01:49

2024-01-22T01:49

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_3ae7cddfc87114faa0cc10eb82e187e2.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Солдат в иранской провинции Керман убил в казарме пятерых сослуживцев, после чего сбежал с места происшествия, передает агентство IRNA. "Солдат-срочник убил пятерых сослуживцев в военной казарме в юго-восточной иранской провинции Керман", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, солдат открыл огонь по сослуживцам, отдыхавшим в казарме, а затем скрылся с места происшествия. По данному инциденту ведется расследование.

https://ria.ru/20240117/iran-1921944889.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире