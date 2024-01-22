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Россияне, выжившие при крушении самолета, находятся в госпитале в Кабуле - РИА Новости, 22.01.2024
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13:18 22.01.2024 (обновлено: 15:09 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/gospital-1922753701.html
Россияне, выжившие при крушении самолета, находятся в госпитале в Кабуле
Россияне, выжившие при крушении самолета, находятся в госпитале в Кабуле - РИА Новости, 22.01.2024
Россияне, выжившие при крушении самолета, находятся в госпитале в Кабуле
Выжившие при крушении самолета в Афганистане россияне находятся на лечении в военно-медицинском госпитале в Кабуле, решается вопрос об их отправке бортами МЧС в РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:18
2024-01-22T15:09
в мире
кабул (город)
россия
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Выжившие при крушении самолета в Афганистане россияне находятся на лечении в военно-медицинском госпитале в Кабуле, решается вопрос об их отправке бортами МЧС в Россию, сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный источник на месте происшествия."Они в Кабуле, сейчас проходят обследование в военно-медицинском госпитале. Сейчас будем решать вопрос их отправки в Россию. Ориентировочно будем ждать прибытия бортов МЧС", — сказал источник.Он отметил, что "тела погибших пока не привезли, ориентировочно их доставят в Кабул завтра-послезавтра".Представители талибов также подтвердили эту информацию."Четыре члена экипажа самолета, разбившегося в Бадахшане, были доставлены в Кабул. Медицинские и спасательные команды Министерства авиации и транспорта и Министерства обороны оказали им первую помощь", — говорится в сообщении их представителя Забиуллы Муджахида в социальной сети X.Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК России.
https://ria.ru/20240122/afganistan-1922700383.html
https://ria.ru/20240122/semya-1922716495.html
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в мире, кабул (город), россия, крушение самолета falcon в афганистане
В мире, Кабул (город), Россия, Крушение самолета Falcon в Афганистане
Россияне, выжившие при крушении самолета, находятся в госпитале в Кабуле

Представитель талибов: выживших в авиакатастрофе россиян привезли в Кабул

© AP Photo / Ebrahim NorooziАвтомобиль скорой помощи в Афганистане
Автомобиль скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Автомобиль скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Выжившие при крушении самолета в Афганистане россияне находятся на лечении в военно-медицинском госпитале в Кабуле, решается вопрос об их отправке бортами МЧС в Россию, сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный источник на месте происшествия.
"Они в Кабуле, сейчас проходят обследование в военно-медицинском госпитале. Сейчас будем решать вопрос их отправки в Россию. Ориентировочно будем ждать прибытия бортов МЧС", — сказал источник.
Он отметил, что "тела погибших пока не привезли, ориентировочно их доставят в Кабул завтра-послезавтра".
Представители талибов также подтвердили эту информацию.
"Четыре члена экипажа самолета, разбившегося в Бадахшане, были доставлены в Кабул. Медицинские и спасательные команды Министерства авиации и транспорта и Министерства обороны оказали им первую помощь", — говорится в сообщении их представителя Забиуллы Муджахида в социальной сети X.
Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.
Кадр из видео, выложенного радиостанцией Hurriyat
Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими при крушении самолета
Вчера, 09:48
По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК России.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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В миреКабул (город)РоссияКрушение самолета Falcon в Афганистане
 
 
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