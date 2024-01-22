https://ria.ru/20240122/gospital-1922753701.html

Россияне, выжившие при крушении самолета, находятся в госпитале в Кабуле

Россияне, выжившие при крушении самолета, находятся в госпитале в Кабуле - РИА Новости, 22.01.2024

Россияне, выжившие при крушении самолета, находятся в госпитале в Кабуле

Выжившие при крушении самолета в Афганистане россияне находятся на лечении в военно-медицинском госпитале в Кабуле, решается вопрос об их отправке бортами МЧС в РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:18

2024-01-22T13:18

2024-01-22T15:09

в мире

кабул (город)

россия

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Выжившие при крушении самолета в Афганистане россияне находятся на лечении в военно-медицинском госпитале в Кабуле, решается вопрос об их отправке бортами МЧС в Россию, сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный источник на месте происшествия."Они в Кабуле, сейчас проходят обследование в военно-медицинском госпитале. Сейчас будем решать вопрос их отправки в Россию. Ориентировочно будем ждать прибытия бортов МЧС", — сказал источник.Он отметил, что "тела погибших пока не привезли, ориентировочно их доставят в Кабул завтра-послезавтра".Представители талибов также подтвердили эту информацию."Четыре члена экипажа самолета, разбившегося в Бадахшане, были доставлены в Кабул. Медицинские и спасательные команды Министерства авиации и транспорта и Министерства обороны оказали им первую помощь", — говорится в сообщении их представителя Забиуллы Муджахида в социальной сети X.Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК России.

https://ria.ru/20240122/afganistan-1922700383.html

https://ria.ru/20240122/semya-1922716495.html

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кабул (город), россия, крушение самолета falcon в афганистане