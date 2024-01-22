https://ria.ru/20240122/gosduma-1922817694.html

Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января

Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января - РИА Новости, 22.01.2024

Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января

Госдума 24 января рассмотрит в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, сообщил журналистам источник в ГД. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:48

2024-01-22T17:48

2024-01-22T17:53

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Госдума 24 января рассмотрит в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, сообщил журналистам источник в ГД."Коротко об итогах Совета Думы 22 января... Пленарное заседание 24 января... Об усилении уголовной ответственности за преступления, направленные против нацбезопасности (конфискация имущества) – первое чтение", - сказал источник.Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.

https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922753327.html

https://ria.ru/20240122/gosduma-1922725148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, политика, россия, вячеслав володин, ирина яровая, владимир васильев, единая россия