https://ria.ru/20240122/gosduma-1922817694.html
Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января
Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января - РИА Новости, 22.01.2024
Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января
Госдума 24 января рассмотрит в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, сообщил журналистам источник в ГД. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:48
2024-01-22T17:48
2024-01-22T17:53
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Госдума 24 января рассмотрит в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, сообщил журналистам источник в ГД."Коротко об итогах Совета Думы 22 января... Пленарное заседание 24 января... Об усилении уголовной ответственности за преступления, направленные против нацбезопасности (конфискация имущества) – первое чтение", - сказал источник.Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922753327.html
https://ria.ru/20240122/gosduma-1922725148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Госдума РФ, Политика, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Владимир Васильев, Единая Россия
Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января
Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки об армии 24 января