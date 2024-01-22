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Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января - РИА Новости, 22.01.2024
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17:48 22.01.2024 (обновлено: 17:53 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/gosduma-1922817694.html
Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января
Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января - РИА Новости, 22.01.2024
Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января
Госдума 24 января рассмотрит в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, сообщил журналистам источник в ГД. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:48
2024-01-22T17:53
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политика
россия
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ирина яровая
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Госдума 24 января рассмотрит в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, сообщил журналистам источник в ГД."Коротко об итогах Совета Думы 22 января... Пленарное заседание 24 января... Об усилении уголовной ответственности за преступления, направленные против нацбезопасности (конфискация имущества) – первое чтение", - сказал источник.Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922753327.html
https://ria.ru/20240122/gosduma-1922725148.html
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госдума рф, политика, россия, вячеслав володин, ирина яровая, владимир васильев, единая россия
Госдума РФ, Политика, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Владимир Васильев, Единая Россия
Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки 24 января

Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки об армии 24 января

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Госдума 24 января рассмотрит в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, сообщил журналистам источник в ГД.
"Коротко об итогах Совета Думы 22 января... Пленарное заседание 24 января... Об усилении уголовной ответственности за преступления, направленные против нацбезопасности (конфискация имущества) – первое чтение", - сказал источник.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Песков не стал комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки
Вчера, 13:16
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.
Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
Холл в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В Госдуме рассказали о работе над проектом о конфискации за фейки
Вчера, 11:19
 
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