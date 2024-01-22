https://ria.ru/20240122/gosduma-1922735708.html

Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки

Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки - РИА Новости, 22.01.2024

Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в I чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:08

2024-01-22T12:08

2024-01-22T12:08

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в I чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Комитет ободрил законопроект, передает корреспондент РИА Новости. ГД может рассмотреть в проект уже в среду, сообщил ранее в понедельник глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.

https://ria.ru/20240122/feyki-1922711803.html

https://ria.ru/20240118/zakonoproekt-1922214152.html

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Дарья Буймова

политика, россия, павел крашенинников, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, единая россия