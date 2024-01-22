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Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки - РИА Новости, 22.01.2024
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12:08 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/gosduma-1922735708.html
Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки
Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки - РИА Новости, 22.01.2024
Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в I чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:08
2024-01-22T12:08
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в I чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Комитет ободрил законопроект, передает корреспондент РИА Новости. ГД может рассмотреть в проект уже в среду, сообщил ранее в понедельник глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
https://ria.ru/20240122/feyki-1922711803.html
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политика, россия, павел крашенинников, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Павел Крашенинников, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Единая Россия
Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки

Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в I чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии.
Комитет ободрил законопроект, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии
Вчера, 10:24
ГД может рассмотреть в проект уже в среду, сообщил ранее в понедельник глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.
Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
СК концептуально поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС
18 января, 20:56
 
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