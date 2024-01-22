https://ria.ru/20240122/gololed-1922819010.html

В Петербурге продлили желтый уровень опасности из-за гололеда

В Петербурге продлили желтый уровень опасности из-за гололеда - РИА Новости, 22.01.2024

В Петербурге продлили желтый уровень опасности из-за гололеда

"Желтый" уровень опасности продлили в Петербурге из-за гололеда, сильного ветра и налипания мокрого снега, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:55

2024-01-22T17:55

2024-01-22T17:55

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности продлили в Петербурге из-за гололеда, сильного ветра и налипания мокрого снега, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, до 13 часов 23 января на территории Санкт-Петербурга продлён "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-18 метров секунду и гололедно-изморозевых отложений. Местами ожидается налипание мокрого снега", - говорится в сообщении. Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Пешеходов также просят соблюдать особую осторожность.

https://ria.ru/20240122/pogoda-1922766553.html

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санкт-петербург, общество