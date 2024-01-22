https://ria.ru/20240122/golikova-1922803582.html
Голикова сообщила о сокращении числа работников в простое
Голикова сообщила о сокращении числа работников в простое - РИА Новости, 22.01.2024
Голикова сообщила о сокращении числа работников в простое
Количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, передает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:50
2024-01-22T16:50
2024-01-22T16:55
общество
татьяна голикова
международная организация труда
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, передает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по состоянию рынка труда РФ."Численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек. Число граждан, работающих в режиме неполного времени, за год снизилось более чем на 76% – с 71 тысячи до 17 тысяч человек", - говорится в сообщении.По словам Голиковой, уровень безработицы по методологии Международной организации труда сохраняется на уровне 2,9%, а рост реальной заработной платы за десять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,7%."По итогам 2023 года меры поддержки занятости предоставлены 366 тысячам граждан, 672 тысячи малоимущих граждан заключили социальные контракты", - добавила вице-премьер.
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общество, татьяна голикова, международная организация труда, россия
Общество, Татьяна Голикова, Международная организация труда, Россия
Голикова сообщила о сокращении числа работников в простое
Голикова: количество работников в простое за год сократилась на 75%
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, передает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по состоянию рынка труда РФ.
"Численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек. Число граждан, работающих в режиме неполного времени, за год снизилось более чем на 76% – с 71 тысячи до 17 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По словам Голиковой, уровень безработицы по методологии Международной организации труда сохраняется на уровне 2,9%, а рост реальной заработной платы за десять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,7%.
"По итогам 2023 года меры поддержки занятости предоставлены 366 тысячам граждан, 672 тысячи малоимущих граждан заключили социальные контракты", - добавила вице-премьер.
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