https://ria.ru/20240122/golikova-1922803582.html

Голикова сообщила о сокращении числа работников в простое

Голикова сообщила о сокращении числа работников в простое - РИА Новости, 22.01.2024

Голикова сообщила о сокращении числа работников в простое

Количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, передает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:50

2024-01-22T16:50

2024-01-22T16:55

общество

татьяна голикова

международная организация труда

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, передает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по состоянию рынка труда РФ."Численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек. Число граждан, работающих в режиме неполного времени, за год снизилось более чем на 76% – с 71 тысячи до 17 тысяч человек", - говорится в сообщении.По словам Голиковой, уровень безработицы по методологии Международной организации труда сохраняется на уровне 2,9%, а рост реальной заработной платы за десять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,7%."По итогам 2023 года меры поддержки занятости предоставлены 366 тысячам граждан, 672 тысячи малоимущих граждан заключили социальные контракты", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20240122/programma-1922726595.html

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общество, татьяна голикова, международная организация труда, россия