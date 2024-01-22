https://ria.ru/20240122/gibel-1922769592.html

Посол в Афганистане подтвердил гибель супругов Евсюковых в авиакатастрофе

Посол в Афганистане подтвердил гибель супругов Евсюковых в авиакатастрофе - РИА Новости, 22.01.2024

Посол в Афганистане подтвердил гибель супругов Евсюковых в авиакатастрофе

Супруги Анатолий и Анна Евсюковы погибли при крушении самолета Falcon в Бадахшане, посольство РФ в Афганистане выражает родным соболезнования, сообщил РИА... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:31

2024-01-22T14:31

2024-01-22T17:25

афганистан

россия

бадахшан

дмитрий жирнов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение самолета falcon в афганистане

в мире

кабул (город)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы погибли при крушении самолета Falcon в Бадахшане, посольство РФ в Афганистане выражает родным соболезнования, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов."На борту находилось шесть человек. К сожалению, двое погибли в результате авиакатастрофы. Это супружеская пара — Анатолий и Анна Евсюковы. Слова глубочайших соболезнований родным и близким, это огромная утрата и огромная боль", — сообщил посол.Дипломат добавил, что уже встретился с четырьмя выжившими пассажирами, которых доставили в Кабул силами афганской поисково-спасательной бригады из провинции Бадахшан."Мы надеемся, что в самое ближайшее время четыре человека, которые спаслись, благополучно вернутся на родину", — заключил Жирнов.Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК РФ.Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил, что четверо выживших в результате крушения самолета Falcon в Афганистане доставлены в Кабул, им оказана медицинская помощь.

https://ria.ru/20240122/afganistan-1922763312.html

https://ria.ru/20240122/samolet-1922705050.html

афганистан

россия

бадахшан

кабул (город)

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