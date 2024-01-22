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На Евразийский женский форум отобрали уже более 600 кандидатов - РИА Новости, 22.01.2024
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17:31 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/forum-1922813464.html
На Евразийский женский форум отобрали уже более 600 кандидатов
На Евразийский женский форум отобрали уже более 600 кандидатов - РИА Новости, 22.01.2024
На Евразийский женский форум отобрали уже более 600 кандидатов
Москва при отборе участников четвертого Евразийского женского форума, который состоится в сентябре в Санкт-Петербурге, будет делать упор на дружественных... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:31
2024-01-22T17:31
россия
москва
санкт-петербург
александр панкин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва при отборе участников четвертого Евразийского женского форума, который состоится в сентябре в Санкт-Петербурге, будет делать упор на дружественных странах, но не исключает и присутствия активных женских лиц из недружественных государств, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Россия уже начала работу по отбору участников четвертого Евразийского женского форума - списки, куда будут включены женщины руководители государств, правительств, лидеры общественного мнения, эксперты, отметил дипломат. "Конечно, акцент преимущественно на дружественных нам страны, но думается, что в нынешних условиях у нас очень немало активных и дружественных женских лиц и в недружественных странах… Поэтому с учетом консультаций со всеми заинтересованными нашими коллегами мы будем стараться привлекать максимально возможный круг стран, вразумительных людей, которые способны привнести в нынешних сложных условиях в эти дискуссии, обсуждения, разработку проектов больше разума и прагматизма", - сказал он в ходе заседания Организационного комитета форума. По словам Панкина, на текущий момент подобраны уже более 600 кандидатов из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, и это не окончательные цифры.
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Россия, Москва, Санкт-Петербург, Александр Панкин, СНГ
На Евразийский женский форум отобрали уже более 600 кандидатов

МИД России: более 600 кандидатов уже отобраны для Евразийского женского форума

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЕвразийский женский форум в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге
Евразийский женский форум в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Евразийский женский форум в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва при отборе участников четвертого Евразийского женского форума, который состоится в сентябре в Санкт-Петербурге, будет делать упор на дружественных странах, но не исключает и присутствия активных женских лиц из недружественных государств, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
Россия уже начала работу по отбору участников четвертого Евразийского женского форума - списки, куда будут включены женщины руководители государств, правительств, лидеры общественного мнения, эксперты, отметил дипломат.
«
"Конечно, акцент преимущественно на дружественных нам страны, но думается, что в нынешних условиях у нас очень немало активных и дружественных женских лиц и в недружественных странах… Поэтому с учетом консультаций со всеми заинтересованными нашими коллегами мы будем стараться привлекать максимально возможный круг стран, вразумительных людей, которые способны привнести в нынешних сложных условиях в эти дискуссии, обсуждения, разработку проектов больше разума и прагматизма", - сказал он в ходе заседания Организационного комитета форума.
По словам Панкина, на текущий момент подобраны уже более 600 кандидатов из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, и это не окончательные цифры.
Девушки слушают выступление спикера на семинаре - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Названы темы Евразийского женского форума в 2024 году
Вчера, 16:00
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургАлександр ПанкинСНГ
 
 
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