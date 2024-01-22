https://ria.ru/20240122/forum-1922813464.html

На Евразийский женский форум отобрали уже более 600 кандидатов

На Евразийский женский форум отобрали уже более 600 кандидатов - РИА Новости, 22.01.2024

На Евразийский женский форум отобрали уже более 600 кандидатов

Москва при отборе участников четвертого Евразийского женского форума, который состоится в сентябре в Санкт-Петербурге, будет делать упор на дружественных... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:31

2024-01-22T17:31

2024-01-22T17:31

россия

москва

санкт-петербург

александр панкин

снг

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва при отборе участников четвертого Евразийского женского форума, который состоится в сентябре в Санкт-Петербурге, будет делать упор на дружественных странах, но не исключает и присутствия активных женских лиц из недружественных государств, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Россия уже начала работу по отбору участников четвертого Евразийского женского форума - списки, куда будут включены женщины руководители государств, правительств, лидеры общественного мнения, эксперты, отметил дипломат. "Конечно, акцент преимущественно на дружественных нам страны, но думается, что в нынешних условиях у нас очень немало активных и дружественных женских лиц и в недружественных странах… Поэтому с учетом консультаций со всеми заинтересованными нашими коллегами мы будем стараться привлекать максимально возможный круг стран, вразумительных людей, которые способны привнести в нынешних сложных условиях в эти дискуссии, обсуждения, разработку проектов больше разума и прагматизма", - сказал он в ходе заседания Организационного комитета форума. По словам Панкина, на текущий момент подобраны уже более 600 кандидатов из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, и это не окончательные цифры.

https://sn.ria.ru/20240122/forum-1922783466.html

россия

москва

санкт-петербург

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Наталья Макарова

россия, москва, санкт-петербург, александр панкин, снг