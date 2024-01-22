https://ria.ru/20240122/forum-1922779634.html

Путин 23 января примет участие в работе форума "Родные — Любимые"

Путин 23 января примет участие в работе форума "Родные — Любимые" - РИА Новости, 22.01.2024

Путин 23 января примет участие в работе форума "Родные — Любимые"

Президент России Владимир Путин 23 января примет участие в работе форума "Родные – Любимые", в рамках которого состоится церемония старта Года семьи в России,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:13

2024-01-22T15:13

2024-01-22T15:13

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 января примет участие в работе форума "Родные – Любимые", в рамках которого состоится церемония старта Года семьи в России, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать третьего января Владимир Путин примет участие в работе Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые", в рамках которого состоится торжественная церемония старта Года семьи в России", - говорится в сообщении. Отмечается, что в форуме участвуют более 1000 человек - в их числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи героев России и ветеранов СВО. "Глава государства также проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное", - добавляется в сообщении. В 2023 году всероссийский конкурс "Семья года" прошел в восьмой раз. Участие в конкурсе приняли 384 семьи, победившие на региональных этапах (всего соревновались 3 444 семьи). Участниками конкурса "Это у нас семейное" являются около 600 тысяч человек (более 100 тысяч семейных команд) из всех 89 регионов страны вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. До 31 января проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. В 2024 году семьи ждут окружные полуфиналы и финал.

https://ria.ru/20231214/podderzhka-1915824153.html

https://ria.ru/20231205/putin-1913978931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин