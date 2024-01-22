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"Придется". Фицо сделал шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 22.01.2024
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14:44 22.01.2024 (обновлено: 14:47 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/fitso-1922772792.html
"Придется". Фицо сделал шокирующее заявление об Украине
"Придется". Фицо сделал шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 22.01.2024
"Придется". Фицо сделал шокирующее заявление об Украине
Для прекращения конфликта на Украине Киеву придется отдать территории Москве, сообщает Politico со ссылкой на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:44
2024-01-22T14:47
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Для прекращения конфликта на Украине Киеву придется отдать территории Москве, сообщает Politico со ссылкой на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо.&quot;Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что русские уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это невозможно&quot;, — цитируют слова политика журналисты.Фицо также вновь подчеркнул, что во время своего скорого визита на Украину вновь скажет киевским властям, что не допустить присоединения Украины к НАТО.Ранее Фицо заявил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Европейский союз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте вместо того, чтобы сформировать собственную точку зрения.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20240122/unichtozhenie-1922757883.html
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в мире, украина, москва, россия, владимир путин, роберт фицо, politico, нато, политика
В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Politico, НАТО, Политика
"Придется". Фицо сделал шокирующее заявление об Украине

Фицо: для завершения конфликта Украине придется пойти на компромисс с Россией

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Для прекращения конфликта на Украине Киеву придется отдать территории Москве, сообщает Politico со ссылкой на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
«

"Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что русские уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это невозможно", — цитируют слова политика журналисты.

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Фицо также вновь подчеркнул, что во время своего скорого визита на Украину вновь скажет киевским властям, что не допустить присоединения Украины к НАТО.
Ранее Фицо заявил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Европейский союз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте вместо того, чтобы сформировать собственную точку зрения.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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