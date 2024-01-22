https://ria.ru/20240122/fitso-1922772792.html

"Придется". Фицо сделал шокирующее заявление об Украине

"Придется". Фицо сделал шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 22.01.2024

"Придется". Фицо сделал шокирующее заявление об Украине

Для прекращения конфликта на Украине Киеву придется отдать территории Москве, сообщает Politico со ссылкой на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:44

2024-01-22T14:44

2024-01-22T14:47

в мире

украина

москва

россия

владимир путин

роберт фицо

politico

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Для прекращения конфликта на Украине Киеву придется отдать территории Москве, сообщает Politico со ссылкой на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо."Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что русские уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это невозможно", — цитируют слова политика журналисты.Фицо также вновь подчеркнул, что во время своего скорого визита на Украину вновь скажет киевским властям, что не допустить присоединения Украины к НАТО.Ранее Фицо заявил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Европейский союз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте вместо того, чтобы сформировать собственную точку зрения.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20240122/unichtozhenie-1922757883.html

https://ria.ru/20240122/bezumtsy-1922717740.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, россия, владимир путин, роберт фицо, politico, нато, политика