https://ria.ru/20240122/feyki-1922711803.html

Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии

Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии - РИА Новости, 22.01.2024

Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии

Фейки о российской армии - это работа на противника, меры в таком случае должны быть жесткими, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:24

2024-01-22T10:24

2024-01-22T10:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

госдума рф

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фейки о российской армии - это работа на противника, меры в таком случае должны быть жесткими, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Так он прокомментировал внесенный в понедельник Госдуму законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. "Мое мнение здесь абсолютно понятно: идет война, никаких дискредитаций армии не должно быть. И соответствующие меры должны быть достаточно жесткими в адрес тех лиц, которые это допускают. Потому что причина, по которой дискредитация может допускаться - это работа на противника. Поэтому всецело поддерживаю", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о позиции в отношении соответствующего законопроекта.

https://ria.ru/20231116/skochilenko-1909863130.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, госдума рф, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр