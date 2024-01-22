https://ria.ru/20240122/feyki-1922711803.html
Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии
Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии - РИА Новости, 22.01.2024
Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии
Фейки о российской армии - это работа на противника, меры в таком случае должны быть жесткими, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:24
2024-01-22T10:24
2024-01-22T10:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
госдума рф
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_184:527:2887:2048_1920x0_80_0_0_4b3a46c024b3b3efb528f31462caf2a1.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фейки о российской армии - это работа на противника, меры в таком случае должны быть жесткими, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Так он прокомментировал внесенный в понедельник Госдуму законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. "Мое мнение здесь абсолютно понятно: идет война, никаких дискредитаций армии не должно быть. И соответствующие меры должны быть достаточно жесткими в адрес тех лиц, которые это допускают. Потому что причина, по которой дискредитация может допускаться - это работа на противника. Поэтому всецело поддерживаю", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о позиции в отношении соответствующего законопроекта.
https://ria.ru/20231116/skochilenko-1909863130.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_450:418:2623:2048_1920x0_80_0_0_3fd92000200cb3370a8f640486d34775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, госдума рф, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии
Пушилин: меры за распространение фейков о российской армии должны быть жесткими