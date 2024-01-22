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Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/feyki-1922711803.html
Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии
Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии - РИА Новости, 22.01.2024
Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии
Фейки о российской армии - это работа на противника, меры в таком случае должны быть жесткими, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:24
2024-01-22T10:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
госдума рф
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фейки о российской армии - это работа на противника, меры в таком случае должны быть жесткими, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Так он прокомментировал внесенный в понедельник Госдуму законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. "Мое мнение здесь абсолютно понятно: идет война, никаких дискредитаций армии не должно быть. И соответствующие меры должны быть достаточно жесткими в адрес тех лиц, которые это допускают. Потому что причина, по которой дискредитация может допускаться - это работа на противника. Поэтому всецело поддерживаю", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о позиции в отношении соответствующего законопроекта.
https://ria.ru/20231116/skochilenko-1909863130.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, госдума рф, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии

Пушилин: меры за распространение фейков о российской армии должны быть жесткими

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фейки о российской армии - это работа на противника, меры в таком случае должны быть жесткими, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Так он прокомментировал внесенный в понедельник Госдуму законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии.
"Мое мнение здесь абсолютно понятно: идет война, никаких дискредитаций армии не должно быть. И соответствующие меры должны быть достаточно жесткими в адрес тех лиц, которые это допускают. Потому что причина, по которой дискредитация может допускаться - это работа на противника. Поэтому всецело поддерживаю", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о позиции в отношении соответствующего законопроекта.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинГосдума РФВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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