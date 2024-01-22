https://ria.ru/20240122/evrosoyuz-1922683461.html

СМИ: в ЕС хотят создать фонд для помощи Украине для обхода вето Венгрии

СМИ: в ЕС хотят создать фонд для помощи Украине для обхода вето Венгрии - РИА Новости, 22.01.2024

СМИ: в ЕС хотят создать фонд для помощи Украине для обхода вето Венгрии

Европейская служба внешних связей разрабатывает новый план по оказанию помощи Украине, в рамках которого планируется создать фонд для обхода вето, наложенного... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T06:01

2024-01-22T06:01

2024-01-22T09:35

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Европейская служба внешних связей разрабатывает новый план по оказанию помощи Украине, в рамках которого планируется создать фонд для обхода вето, наложенного Венгрией на выделение помощи Киеву, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект документа, который появился в результате тайных обсуждений стран ЕС."Европейская служба внешних связей предлагает создать специальный военный фонд Украины, который включит около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) и будет выделять до пяти миллиардов евро в год с 2024 по 2027 год", — сообщило издание.По данным The Wall Street Journal, инициатива предусматривает использование этих денег для компенсации тем странам Евросоюза, которые будут оказывать Киеву военную помощь в ближайшие четыре года. Остальные деньги пойдут на оплату расходов на программу подготовки украинских военных в ЕС."В 2024 году проект может предложить государствам-членам компенсацию за военную помощь на сумму приблизительно 7,5 миллиарда евро", — пишет издание.Такой проект помощи, как утверждается, позволит небольшим европейским странам объединить свои ресурсы в совместных закупках, чтобы оказать "большую помощь Украине". Новый фонд также облегчит для европейцев сотрудничество с Киевом в вопросе выделения ресурсов, в которых он нуждается.Структура нового фонда, отметило издание, позволит избегать траншей, которые регулярно блокируются Венгрией или используются "в качестве рычага", чтобы требовать что-то взамен.В начале января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Киеву со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. По ее словам, перечисленных в конце прошлого года средств должно хватить Украине для покрытия расходов в начале 2024-го.На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Будапешта еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс.Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Киева должен пройти 1 февраля в Брюсселе.Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Его размер на 2021-2027 годы составлял порядка 5,7 миллиарда евро. Но большая часть средств из этого фонда уже зарезервирована для частичной компенсации государствам — членам ЕС средств, потраченных на военную помощь Украине.

https://ria.ru/20240120/pomosch-1922463434.html

https://ria.ru/20240117/audit-1921784585.html

https://ria.ru/20240118/finansirovanie-1922187422.html

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шарль мишель, украина, россия, венгрия, евросоюз, нато, евросовет, в мире