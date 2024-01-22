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В результате ДТП со "скорой" в Приморье погиб водитель иномарки - РИА Новости, 22.01.2024
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04:29 22.01.2024 (обновлено: 09:41 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/dtp-1922680091.html
В результате ДТП со "скорой" в Приморье погиб водитель иномарки
В результате ДТП со "скорой" в Приморье погиб водитель иномарки - РИА Новости, 22.01.2024
В результате ДТП со "скорой" в Приморье погиб водитель иномарки
Находившийся за рулем иномарки мужчина погиб при столкновении с машиной скорой медицинской помощи в Приморье, водитель и врач "скорой" получили травмы. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T04:29
2024-01-22T09:41
происшествия
кавалеровский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Находившийся за рулем иномарки мужчина погиб при столкновении с машиной скорой медицинской помощи в Приморье, водитель и врач "скорой" получили травмы. "Сегодня под поселком Высокогорск Кавалеровского района произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Водитель и врач получили травмы и доставлены в Кавалеровскую больницу. На момент ДТП пациента в автомобиле не было, бригада возвращалась после вызова на базу. Для обслуживания жителей Кавалеровского района на смену заступила другая бригада на резервном автомобиле скорой помощи", - сказал РИА Новости представитель минздрава Приморья. По данным краевого УМВД, 53-летний мужчина, находившийся за рулем Honda CR-V, при движении со стороны Кавалерово в направлении поселка Рудная Пристань выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ. "В результате удара мужчина-водитель Hond CR-V получил травмы, не совместимые с жизнью, водитель и пассажир УАЗ (оба работники сферы здравоохранения) получили черепно-мозговые травмы, им потребовалась госпитализация", - говорится в сообщении. Стаж погибшего водителя Hond CR-V - 15 лет. Проводится проверка.
https://ria.ru/20240121/dtp-1922605080.html
кавалеровский район
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происшествия, кавалеровский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Кавалеровский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В результате ДТП со "скорой" в Приморье погиб водитель иномарки

В ДТП со "скорой" в Приморье погиб водитель иномарки, двое пострадали

© Фото : Полиция Приморья/TelegramМесто ДТП с участием иномарки и "скорой" в Приморье. 22 января 2024
Место ДТП с участием иномарки и скорой в Приморье. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Место ДТП с участием иномарки и "скорой" в Приморье. 22 января 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Находившийся за рулем иномарки мужчина погиб при столкновении с машиной скорой медицинской помощи в Приморье, водитель и врач "скорой" получили травмы.
«
"Сегодня под поселком Высокогорск Кавалеровского района произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Водитель и врач получили травмы и доставлены в Кавалеровскую больницу. На момент ДТП пациента в автомобиле не было, бригада возвращалась после вызова на базу. Для обслуживания жителей Кавалеровского района на смену заступила другая бригада на резервном автомобиле скорой помощи", - сказал РИА Новости представитель минздрава Приморья.
По данным краевого УМВД, 53-летний мужчина, находившийся за рулем Honda CR-V, при движении со стороны Кавалерово в направлении поселка Рудная Пристань выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.
"В результате удара мужчина-водитель Hond CR-V получил травмы, не совместимые с жизнью, водитель и пассажир УАЗ (оба работники сферы здравоохранения) получили черепно-мозговые травмы, им потребовалась госпитализация", - говорится в сообщении.
Стаж погибшего водителя Hond CR-V - 15 лет. Проводится проверка.
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ПроисшествияКавалеровский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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