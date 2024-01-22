https://ria.ru/20240122/dsnv-1922693923.html

Россия будет придерживаться лимитов по ДСНВ, заявил Рябков

Россия будет придерживаться лимитов по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.01.2024

Россия будет придерживаться лимитов по ДСНВ, заявил Рябков

Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:06

2024-01-22T09:06

2024-01-22T09:32

россия

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сергей рябков

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту задачу, в то же время, сейчас преждевременно говорить о том, что случится в этой сфере после истечения срока действия в феврале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."На данном этапе мы не считаем, что в контексте ДСНВ пришло время заглядывать за горизонт 2026 года. Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных Договором, в пределах срока его действия. Но, опять же, будем следовать этому подходу при том условии, что дальнейшие дестабилизирующие шаги Вашингтона не обессмыслят для нас такую задачу", - сказал Рябков."Ситуацию, которая будет складываться ближе к истечению действия ДСНВ, появится резон анализировать и оценивать по мере приближения к февралю 2026 года. Сейчас об этом рассуждать преждевременно", - добавил он.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

https://ria.ru/20231026/dsnv-1905389335.html

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россия

сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, сергей рябков, москва, владимир путин, нато