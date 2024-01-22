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Россия будет придерживаться лимитов по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.01.2024
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09:06 22.01.2024 (обновлено: 09:32 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/dsnv-1922693923.html
Россия будет придерживаться лимитов по ДСНВ, заявил Рябков
Россия будет придерживаться лимитов по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.01.2024
Россия будет придерживаться лимитов по ДСНВ, заявил Рябков
Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:06
2024-01-22T09:32
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту задачу, в то же время, сейчас преждевременно говорить о том, что случится в этой сфере после истечения срока действия в феврале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."На данном этапе мы не считаем, что в контексте ДСНВ пришло время заглядывать за горизонт 2026 года. Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных Договором, в пределах срока его действия. Но, опять же, будем следовать этому подходу при том условии, что дальнейшие дестабилизирующие шаги Вашингтона не обессмыслят для нас такую задачу", - сказал Рябков."Ситуацию, которая будет складываться ближе к истечению действия ДСНВ, появится резон анализировать и оценивать по мере приближения к февралю 2026 года. Сейчас об этом рассуждать преждевременно", - добавил он.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
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россия, сша, сергей рябков, москва, владимир путин, нато
Россия, США, Сергей Рябков, Москва, Владимир Путин, НАТО
Россия будет придерживаться лимитов по ДСНВ, заявил Рябков

Рябков: Россия будет придерживаться количественных ограничений по ДСНВ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту задачу, в то же время, сейчас преждевременно говорить о том, что случится в этой сфере после истечения срока действия в феврале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На данном этапе мы не считаем, что в контексте ДСНВ пришло время заглядывать за горизонт 2026 года. Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных Договором, в пределах срока его действия. Но, опять же, будем следовать этому подходу при том условии, что дальнейшие дестабилизирующие шаги Вашингтона не обессмыслят для нас такую задачу", - сказал Рябков.
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"Ситуацию, которая будет складываться ближе к истечению действия ДСНВ, появится резон анализировать и оценивать по мере приближения к февралю 2026 года. Сейчас об этом рассуждать преждевременно", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
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