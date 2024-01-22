Рейтинг@Mail.ru
Shaman, Башмет и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 22.01.2024 (обновлено: 15:04 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/doverennye-1922760257.html
Shaman, Башмет и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина
Shaman, Башмет и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина - РИА Новости, 22.01.2024
Shaman, Башмет и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина
Певец Ярослав Дронов (Shaman), дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман, тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина получили удостоверения доверенных лиц... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:52
2024-01-22T15:04
россия
владимир путин
юрий башмет
лариса долина
совет федерации рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922769064_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f02b8edb8cb5bc539fc2082d992c07e7.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Певец Ярослав Дронов (Shaman), дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман, тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.Документы им передали в понедельник в центральном избирательном штабе Путина в Гостином дворе.Также удостоверения доверенных лиц получили актриса Екатерина Гусева, фигурист Евгений Плющенко, режиссер Карен Шахназаров, гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, артист балета Николай Цискаридзе, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, певец Николай Расторгуев, ректор МГУ Виктор Садовничий, главный внештатный эндокринолог Минздрава Иван Дедов, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры Владимир Малышев.Ранее Центризбирком зарегистрировал в качестве доверенных лиц Путина 346 человек, в их числе музыканты, артисты, спортсмены, общественные деятели. Пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова сообщала, что подготовка документов на доверенных лиц продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240122/peregovory-1922725002.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922769064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f8b310e54cec2d284f3eedaf6b7fec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, юрий башмет, лариса долина, совет федерации рф, политика
Россия, Владимир Путин, Юрий Башмет, Лариса Долина, Совет Федерации РФ, Политика
Shaman, Башмет и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина

Shaman, Башмет, Винер и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN перед началом церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ Владимира Путина
Певец SHAMAN перед началом церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Певец SHAMAN перед началом церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Певец Ярослав Дронов (Shaman), дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман, тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
Документы им передали в понедельник в центральном избирательном штабе Путина в Гостином дворе.
Также удостоверения доверенных лиц получили актриса Екатерина Гусева, фигурист Евгений Плющенко, режиссер Карен Шахназаров, гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, артист балета Николай Цискаридзе, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, певец Николай Расторгуев, ректор МГУ Виктор Садовничий, главный внештатный эндокринолог Минздрава Иван Дедов, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры Владимир Малышев.
Ранее Центризбирком зарегистрировал в качестве доверенных лиц Путина 346 человек, в их числе музыканты, артисты, спортсмены, общественные деятели. Пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова сообщала, что подготовка документов на доверенных лиц продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным
Вчера, 11:18
 
РоссияВладимир ПутинЮрий БашметЛариса ДолинаСовет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала