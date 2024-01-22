https://ria.ru/20240122/doverennye-1922760257.html

Shaman, Башмет и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина

Shaman, Башмет и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина - РИА Новости, 22.01.2024

Shaman, Башмет и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина

Певец Ярослав Дронов (Shaman), дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман, тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина получили удостоверения доверенных лиц... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:52

2024-01-22T13:52

2024-01-22T15:04

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Певец Ярослав Дронов (Shaman), дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман, тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.Документы им передали в понедельник в центральном избирательном штабе Путина в Гостином дворе.Также удостоверения доверенных лиц получили актриса Екатерина Гусева, фигурист Евгений Плющенко, режиссер Карен Шахназаров, гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, артист балета Николай Цискаридзе, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, певец Николай Расторгуев, ректор МГУ Виктор Садовничий, главный внештатный эндокринолог Минздрава Иван Дедов, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры Владимир Малышев.Ранее Центризбирком зарегистрировал в качестве доверенных лиц Путина 346 человек, в их числе музыканты, артисты, спортсмены, общественные деятели. Пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова сообщала, что подготовка документов на доверенных лиц продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240122/peregovory-1922725002.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, юрий башмет, лариса долина, совет федерации рф, политика