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УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024
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12:45 22.01.2024 (обновлено: 13:03 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922745494.html
УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку
УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024
УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выражает сожаление по поводу смертельного удара украинских войск по Донецку и пытается получить... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:45
2024-01-22T13:03
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геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 22 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выражает сожаление по поводу смертельного удара украинских войск по Донецку и пытается получить дополнительную информацию, заявила РИА Новости официальный представитель управления Элизабет Троссел.Утром 21 января 2024 года украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР объявлен днем траура. Накануне постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично отреагировать на украинские удары, в результате которых погибли мирные жители Донецка."Нам известно о нападении, в результате которого, согласно местным источникам, погибло 27 человек. Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем, несмотря на отсутствие доступа в Донецк…" - сказала Троссел.Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также отмечал, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922740868.html
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в мире, оон, донецкая народная республика, геннадий гатилов, донецк, кировский район
В мире, ООН, Донецкая Народная Республика, Геннадий Гатилов, Донецк, Кировский район
УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку

УВКПЧ ООН сожалеет по поводу удара по Донецку и пытается получить информацию

© РИА Новости / StringerПоследствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Stringer
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 22 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выражает сожаление по поводу смертельного удара украинских войск по Донецку и пытается получить дополнительную информацию, заявила РИА Новости официальный представитель управления Элизабет Троссел.
Утром 21 января 2024 года украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР объявлен днем траура. Накануне постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично отреагировать на украинские удары, в результате которых погибли мирные жители Донецка.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Вчера, 12:30
"Нам известно о нападении, в результате которого, согласно местным источникам, погибло 27 человек. Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем, несмотря на отсутствие доступа в Донецк…" - сказала Троссел.
Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также отмечал, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
"Тошнотворно": американцы пришли в ужас из-за удара ВСУ по Донецку
Вчера, 05:48
 
В миреООНДонецкая Народная РеспубликаГеннадий ГатиловДонецкКировский район
 
 
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