https://ria.ru/20240122/donetsk-1922745494.html

УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку

УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024

УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выражает сожаление по поводу смертельного удара украинских войск по Донецку и пытается получить... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:45

2024-01-22T12:45

2024-01-22T13:03

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ЖЕНЕВА, 22 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выражает сожаление по поводу смертельного удара украинских войск по Донецку и пытается получить дополнительную информацию, заявила РИА Новости официальный представитель управления Элизабет Троссел.Утром 21 января 2024 года украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР объявлен днем траура. Накануне постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично отреагировать на украинские удары, в результате которых погибли мирные жители Донецка."Нам известно о нападении, в результате которого, согласно местным источникам, погибло 27 человек. Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем, несмотря на отсутствие доступа в Донецк…" - сказала Троссел.Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также отмечал, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922740868.html

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922682959.html

донецкая народная республика

донецк

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон, донецкая народная республика, геннадий гатилов, донецк, кировский район