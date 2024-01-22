https://ria.ru/20240122/donetsk-1922745494.html
УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку
УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024
УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выражает сожаление по поводу смертельного удара украинских войск по Донецку и пытается получить... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:45
2024-01-22T12:45
2024-01-22T13:03
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ЖЕНЕВА, 22 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выражает сожаление по поводу смертельного удара украинских войск по Донецку и пытается получить дополнительную информацию, заявила РИА Новости официальный представитель управления Элизабет Троссел.Утром 21 января 2024 года украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР объявлен днем траура. Накануне постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично отреагировать на украинские удары, в результате которых погибли мирные жители Донецка."Нам известно о нападении, в результате которого, согласно местным источникам, погибло 27 человек. Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем, несмотря на отсутствие доступа в Донецк…" - сказала Троссел.Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также отмечал, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922740868.html
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922682959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, донецкая народная республика, геннадий гатилов, донецк, кировский район
В мире, ООН, Донецкая Народная Республика, Геннадий Гатилов, Донецк, Кировский район
УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу удара по Донецку
УВКПЧ ООН сожалеет по поводу удара по Донецку и пытается получить информацию
ЖЕНЕВА, 22 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выражает сожаление по поводу смертельного удара украинских войск по Донецку и пытается получить дополнительную информацию, заявила РИА Новости официальный представитель управления Элизабет Троссел.
Утром 21 января 2024 года украинские войска нанесли удар по Кировскому району
Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР
объявлен днем траура. Накануне постоянный представитель РФ
в ООН в Женеве Геннадий Гатилов
призвал верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично отреагировать на украинские удары, в результате которых погибли мирные жители Донецка.
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"Нам известно о нападении, в результате которого, согласно местным источникам, погибло 27 человек. Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем, несмотря на отсутствие доступа в Донецк…" - сказала Троссел.
Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также отмечал, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
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