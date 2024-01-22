Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 22.01.2024 (обновлено: 12:43 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922744462.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 22.01.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
На стационарном лечении находится 21 пациент, пострадавший при обстреле Донецка в воскресенье, один в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:40
2024-01-22T12:43
донецк
происшествия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922652976_635:0:4276:2048_1920x0_80_0_0_5bb299ebf8117bfd9fe31e3cfe1a0ea7.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. На стационарном лечении находится 21 пациент, пострадавший при обстреле Донецка в воскресенье, один в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Всего 21 человек находится сейчас на стационарном лечении. Одна пациентка в тяжелом состоянии, все остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что были проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Вся помощь оказывается в полном объеме.
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922652976_1090:0:3821:2048_1920x0_80_0_0_8cbe8b20a5cad1e9fde8d09449451b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, происшествия, михаил мурашко
Донецк, Происшествия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

Мурашко: в больницах остается 21 пострадавший при обстреле Донецка

© РИА Новости / Виктория ВеленскаяПоследствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. На стационарном лечении находится 21 пациент, пострадавший при обстреле Донецка в воскресенье, один в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Всего 21 человек находится сейчас на стационарном лечении. Одна пациентка в тяжелом состоянии, все остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что были проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Вся помощь оказывается в полном объеме.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Мэр Донецка заявил, что ВСУ ударили по рынку "по особой схеме"
Вчера, 12:39
 
ДонецкПроисшествияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала