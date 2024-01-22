https://ria.ru/20240122/donetsk-1922744462.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 22.01.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

На стационарном лечении находится 21 пациент, пострадавший при обстреле Донецка в воскресенье, один в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:40

2024-01-22T12:40

2024-01-22T12:43

донецк

происшествия

михаил мурашко

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. На стационарном лечении находится 21 пациент, пострадавший при обстреле Донецка в воскресенье, один в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Всего 21 человек находится сейчас на стационарном лечении. Одна пациентка в тяжелом состоянии, все остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что были проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Вся помощь оказывается в полном объеме.

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html

донецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

донецк, происшествия, михаил мурашко