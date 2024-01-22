https://ria.ru/20240122/donetsk-1922744462.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 22.01.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
На стационарном лечении находится 21 пациент, пострадавший при обстреле Донецка в воскресенье, один в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:40
2024-01-22T12:40
2024-01-22T12:43
донецк
происшествия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922652976_635:0:4276:2048_1920x0_80_0_0_5bb299ebf8117bfd9fe31e3cfe1a0ea7.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. На стационарном лечении находится 21 пациент, пострадавший при обстреле Донецка в воскресенье, один в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Всего 21 человек находится сейчас на стационарном лечении. Одна пациентка в тяжелом состоянии, все остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что были проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Вся помощь оказывается в полном объеме.
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922652976_1090:0:3821:2048_1920x0_80_0_0_8cbe8b20a5cad1e9fde8d09449451b39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, происшествия, михаил мурашко
Донецк, Происшествия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Мурашко: в больницах остается 21 пострадавший при обстреле Донецка