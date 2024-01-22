https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html

Мэр Донецка заявил, что ВСУ ударили по рынку "по особой схеме"

Мэр Донецка заявил, что ВСУ ударили по рынку "по особой схеме" - РИА Новости, 22.01.2024

Мэр Донецка заявил, что ВСУ ударили по рынку "по особой схеме"

Украинские войска наносили удар по рынку в Донецке в воскресенье "по особой схеме", чтобы убить как можно больше гражданских: использовались "осколочнее... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:39

2024-01-22T12:39

2024-01-22T13:27

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Украинские войска наносили удар по рынку в Донецке в воскресенье "по особой схеме", чтобы убить как можно больше гражданских: использовались "осколочнее снаряды, которые взрывались в воздухе", заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире Первого канала. "По нашей информации, применялись осколочные снаряды 155-го, натовского калибра, в том числе те, которые взрывались в воздухе. Очевидно, что целью была именно гибель ни в чем не повинных мирных жителей", - сказал Кулемзин. Мэр не уточнил детали, но, вероятно, речь идет о кассетных боеприпасах, которые взрываются в воздухе, после чего на большой площади разбрасываются многочисленные суббоеприпасы. Кроме того, на артиллерийских снарядах используется неконтактный радиовзрыватель, который подрывает снаряд на определенном расстоянии от какого-либо препятствия. Такие взрыватели используются для воздушного подрыва над целью осколочных снарядов. Двигаясь по баллистической траектории, они взрываются на определенном расстоянии от земли.По словам мэра, обстрел наносился "по особой схеме". "Обстрел проводился по схеме, которая позволяла уничтожить как можно больше людей и тех, кто придет на помощь, - спасателей, скорую помощь и очевидцев", - подчеркнул глава города. В этом спальном районе, отметил Кулемзин, "нет и никогда не было военных объектов", Киев целенаправленно бил по мирному населению. Эксперты уже определили, откуда велся обстрел, добавил Кулемзин. "Понимание есть (откуда наносился удар). Эксперты военные безусловно все определили, следователи все это зафиксировали", - подчеркнул мэр.

https://ria.ru/20240121/aksenov-1922648245.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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Кирилл Волков

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