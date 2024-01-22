https://ria.ru/20240122/donetsk-1922740868.html

В Кремле назвали удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма

В Кремле назвали удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма - РИА Новости, 22.01.2024

В Кремле назвали удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма

Удар ВСУ по рынку в Донецке, в результате которого погибли 27 человек, — чудовищный акт терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:30

2024-01-22T12:30

2024-01-22T13:53

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Удар ВСУ по рынку в Донецке, в результате которого погибли 27 человек, — чудовищный акт терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, <...> они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению", — сказал представитель Кремля.При ударе по торговым рядам в Донецке Киев использовал неизбирательное вооружение, что повлекло большие жертвы, подчеркнул Песков. Именно поэтому этот удар — чудовищный акт терроризма.Президенту доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, добавил пресс-секретарь.Минобороны и другие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобных террористических атак, продолжил Песков. Решения по оказанию медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики.Как подчеркнул представитель Кремля, специальная военная операция будет продолжаться, чтобы "оградить наших людей от этой опасности". Специальных заявлений Владимира Путина по обстрелу не планируется, заключил Песков.Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попал, в частности, рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка.По информации министра здравоохранения Михаила Мурашко, на стационарном лечении остается 21 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии. Донецкие врачи провели телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.Понедельник в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922682959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, донецк, украина