https://ria.ru/20240122/donbass-1922793594.html
В ДНР за неделю погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали
В ДНР за неделю погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали - РИА Новости, 22.01.2024
В ДНР за неделю погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали
Не менее 31 мирного жителя погибли, 45 получили ранения с 15 по 21 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:00
2024-01-22T16:00
2024-01-22T16:00
специальная военная операция на украине
дарья морозова
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Не менее 31 мирного жителя погибли, 45 получили ранения с 15 по 21 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении, опубликованном ведомством, приводится инфографика, согласно которой в республике с 15 по 21 января погибли 31 мирный житель. Число пострадавших за указанный период составило 45, включая троих детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9165 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 394, среди них 846 ребенка.
https://ria.ru/20240122/dnr-1922670515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья морозова, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
В ДНР за неделю погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали
В ДНР за неделю из-за действий ВСУ погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали