https://ria.ru/20240122/donbass-1922793594.html

В ДНР за неделю погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали

В ДНР за неделю погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали - РИА Новости, 22.01.2024

В ДНР за неделю погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали

Не менее 31 мирного жителя погибли, 45 получили ранения с 15 по 21 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:00

2024-01-22T16:00

2024-01-22T16:00

специальная военная операция на украине

дарья морозова

донецкая народная республика

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922702649_0:19:2482:1415_1920x0_80_0_0_8fe0d907f9b69ecc5aee09097259a047.jpg

ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Не менее 31 мирного жителя погибли, 45 получили ранения с 15 по 21 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении, опубликованном ведомством, приводится инфографика, согласно которой в республике с 15 по 21 января погибли 31 мирный житель. Число пострадавших за указанный период составило 45, включая троих детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9165 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 394, среди них 846 ребенка.

https://ria.ru/20240122/dnr-1922670515.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дарья морозова, донецкая народная республика, украина, происшествия