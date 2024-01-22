В Госдуме предложили ввести должность уполномоченного по правам инвалидов
Нилов предложил ввести должность уполномоченного по правам инвалидов в РФ
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил ввести должность уполномоченного по правам инвалидов в РФ, предложение включат в проект рекомендаций по итогам парламентских слушаний, посвященных социокультурной интеграции детей с нарушениями слуха.
"Считаю, что нам нельзя опускать руки и продолжить работу. Мы начали с Олегом Михайловичем Смолиным (депутат ГД от КПРФ) несколько лет назад вопрос, связанный с введением должности уполномоченного по правам инвалидов в РФ. Это должен быть человек, кому знакомо не понаслышке, а по личному опыту та проблематика, с которой он ежедневно сталкивается. И несмотря на имеющиеся уже институты, с учетом того, что у нас достаточно большая социальная группа - 12 миллионов инвалидов в РФ, к сожалению растет по объективным ... причинам детская инвалидность, на этот вопрос надо обращать внимание, и поэтому специально закрепленный защитник прав, уполномоченный такой, считаю, что нужен, и может быть, нам подумать на уровне комитетов, дальше эту инициативу двигать", - сказал Нилов в ходе своего выступления на парламентских слушаньях.
Он также отметил, что среди инвалидов востребован сурдоперевод, поэтому это также необходимо отразить в рекомендациях к Минцифры.
"А сегодня всё-таки поддержим вашу идею по уполномоченному по правам инвалидов, мне думается, что она действительно имеет право на жизнь, и по итогам сегодняшних парламентских слушаний мы включим в проект наших рекомендаций и обязательно за это проголосуем", - прокомментировала предложение Нилова глава комитета ГД по семье Нина Останина (КПРФ).