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В ДНР объявили день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 22.01.2024 (обновлено: 09:37 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/dnr-1922670515.html
В ДНР объявили день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ
В ДНР объявили день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
В ДНР объявили день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ
День траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск объявлен в понедельник в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T00:14
2024-01-22T09:37
специальная военная операция на украине
россия
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
оон
вооруженные силы украины
антониу гутерреш
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. День траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск объявлен в понедельник в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попала, в частности, территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал Пушилин, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - два подростка. По словам Пушилина, за день во время обстрелов региона погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона. Россия решительно осуждает удар украинских войск по Донецку и призывает международные структуры и правительства осудить этот варварский террористический акт против мирного населения, заявили в МИД РФ. Стремление Запада нанести РФ "стратегическое поражение" руками украинских марионеток подтолкнуло Киев к более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления. Террористические атаки Киева наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию дипломатическими методами, заявил в российском внешнеполитическом ведомстве. Генсек ООН Антониу Гутерреш также строго осудил удар по Донецку: нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
https://ria.ru/20240116/obstrel-1921609996.html
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россия
донецк
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россия, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, оон, вооруженные силы украины, антониу гутерреш, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, ООН, Вооруженные силы Украины, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров
В ДНР объявили день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ

Глава ДНР Пушилин объявил день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ

Жители Донецка несут цветы на место трагедии
Жители Донецка несут цветы на место трагедии
Жители Донецка несут цветы на место трагедии
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. День траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск объявлен в понедельник в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попала, в частности, территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал Пушилин, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - два подростка. По словам Пушилина, за день во время обстрелов региона погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона.
Фрагмент кассетного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
16 января, 13:23
Россия решительно осуждает удар украинских войск по Донецку и призывает международные структуры и правительства осудить этот варварский террористический акт против мирного населения, заявили в МИД РФ.
Стремление Запада нанести РФ "стратегическое поражение" руками украинских марионеток подтолкнуло Киев к более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления. Террористические атаки Киева наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию дипломатическими методами, заявил в российском внешнеполитическом ведомстве.
Генсек ООН Антониу Гутерреш также строго осудил удар по Донецку: нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.
Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Один из кассетных боеприпасов ВФУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель
20 января, 16:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинООНВооруженные силы УкраиныАнтониу ГутеррешСергей Лавров
 
 
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