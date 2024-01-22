https://ria.ru/20240122/dnr-1922670515.html

В ДНР объявили день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ

В ДНР объявили день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024

В ДНР объявили день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ

День траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск объявлен в понедельник в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T00:14

2024-01-22T00:14

2024-01-22T09:37

специальная военная операция на украине

россия

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

оон

вооруженные силы украины

антониу гутерреш

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. День траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск объявлен в понедельник в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попала, в частности, территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал Пушилин, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - два подростка. По словам Пушилина, за день во время обстрелов региона погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона. Россия решительно осуждает удар украинских войск по Донецку и призывает международные структуры и правительства осудить этот варварский террористический акт против мирного населения, заявили в МИД РФ. Стремление Запада нанести РФ "стратегическое поражение" руками украинских марионеток подтолкнуло Киев к более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления. Террористические атаки Киева наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию дипломатическими методами, заявил в российском внешнеполитическом ведомстве. Генсек ООН Антониу Гутерреш также строго осудил удар по Донецку: нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

https://ria.ru/20240116/obstrel-1921609996.html

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россия

донецк

донецкая народная республика

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россия, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, оон, вооруженные силы украины, антониу гутерреш, сергей лавров