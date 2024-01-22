https://ria.ru/20240122/dipomaty-1922740225.html

Песков: российские дипломаты не обсуждали с Трампом конфликт на Украине

Песков: российские дипломаты не обсуждали с Трампом конфликт на Украине - РИА Новости, 22.01.2024

Песков: российские дипломаты не обсуждали с Трампом конфликт на Украине

Никаких контактов российских дипломатов с экс-президентом США Дональдом Трампом об урегулировании ситуации на Украине не было, заявил журналистам... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:28

2024-01-22T12:28

2024-01-22T12:31

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политика

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Никаких контактов российских дипломатов с экс-президентом США Дональдом Трампом об урегулировании ситуации на Украине не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Трамп ранее вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после своей победы на президентских выборах – еще до переезда в Белый дом."Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым. Никаких контактов на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание о том, каким образом Трамп намерен добиться мира и были ли какие-то контакты с российскими дипломатами на этот счет, и насколько Россия может доверять подобным заявлениям.

https://ria.ru/20240119/konflikt-1922449034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, украина, политика, дональд трамп, сша, россия