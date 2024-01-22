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Песков: российские дипломаты не обсуждали с Трампом конфликт на Украине - РИА Новости, 22.01.2024
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12:28 22.01.2024 (обновлено: 12:31 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/dipomaty-1922740225.html
Песков: российские дипломаты не обсуждали с Трампом конфликт на Украине
Песков: российские дипломаты не обсуждали с Трампом конфликт на Украине - РИА Новости, 22.01.2024
Песков: российские дипломаты не обсуждали с Трампом конфликт на Украине
Никаких контактов российских дипломатов с экс-президентом США Дональдом Трампом об урегулировании ситуации на Украине не было, заявил журналистам... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:28
2024-01-22T12:31
дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Никаких контактов российских дипломатов с экс-президентом США Дональдом Трампом об урегулировании ситуации на Украине не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Трамп ранее вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после своей победы на президентских выборах – еще до переезда в Белый дом."Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым. Никаких контактов на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание о том, каким образом Трамп намерен добиться мира и были ли какие-то контакты с российскими дипломатами на этот счет, и насколько Россия может доверять подобным заявлениям.
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дмитрий песков, украина, политика, дональд трамп, сша, россия
Дмитрий Песков, Украина, Политика, Дональд Трамп, США, Россия
Песков: российские дипломаты не обсуждали с Трампом конфликт на Украине

Песков: российские дипломаты не обсуждали с Трампом урегулирование на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Никаких контактов российских дипломатов с экс-президентом США Дональдом Трампом об урегулировании ситуации на Украине не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трамп ранее вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после своей победы на президентских выборах – еще до переезда в Белый дом.
"Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым. Никаких контактов на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание о том, каким образом Трамп намерен добиться мира и были ли какие-то контакты с российскими дипломатами на этот счет, и насколько Россия может доверять подобным заявлениям.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине
19 января, 23:57
 
Дмитрий ПесковУкраинаПолитикаДональд ТрампСШАРоссия
 
 
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