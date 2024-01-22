https://ria.ru/20240122/devalvatsiya-1922688706.html
Эксперт спрогнозировал возможность девальвации в Турции
Эксперт спрогнозировал возможность девальвации в Турции - РИА Новости, 22.01.2024
Эксперт спрогнозировал возможность девальвации в Турции
Прогнозировать курс доллара к турецкой национальной валюте - лире - сложно, но вряд ли правительство допустит девальвацию, когда целью является дезинфляция,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:08
2024-01-22T08:08
2024-01-22T08:08
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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Прогнозировать курс доллара к турецкой национальной валюте - лире - сложно, но вряд ли правительство допустит девальвацию, когда целью является дезинфляция, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Стоимость турецкой лиры, недавно обновившей исторический минимум к доллару (30 лир за доллар), может еще сильнее упасть и к последнему кварталу 2024 года достигнуть уровня в 37 лир за доллар, сообщил ранее телеканал Halk TV. "Трудно предсказать, какой будет цена иностранной валюты в Турции, конечно, учитывая показатели инфляции, мы можем ожидать стабилизации курса в 2024 году, немного выше текущих уровней. Поскольку текущая экономическая программа основана на дезинфляции, если смотреть на нее с этой точки зрения, то валютные цены практически один к одному передаются на турецкие рынки, особенно через цены на импорт. Поэтому я могу сказать, что экономическое руководство вряд ли допустит девальвацию в процессе дезинфляции. Конечно, с моей стороны было бы не очень корректно указывать уровень валютной цены", - сказал эксперт. Участники рынка в ходе проводимого Центральным банком Турции анкетирования прогнозируют, что курс доллара по отношению к лире будет на уровне 40,63. Инфляция в Турции по итогам декабря год к году составила 64,77%, ускорившись с 61,98% по итогам ноября, сообщал Институт статистики страны (TUIK). Но группа независимых экономистов (ENAG) считает, что инфляция составила 127,21%. Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза, до 34% к концу наступившего года, заявил ранее министр финансов Мехмет Шимшек. В декабре ЦБ Турции повысил учетную ставку до 42,5% с 40%. Тем временем Всемирный банк заявил, что ожидает роста турецкой экономики по итогам начавшегося года на 3,1%, а по итогам прошедшего года этот рост оценивается на уровне 4,2%.
https://ria.ru/20240122/perevody-1922686548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, мехмет шимшек
В мире, Турция, Мехмет Шимшек
Эксперт спрогнозировал возможность девальвации в Турции
Эксперт: правительство Турции вряд ли допустит девальвацию
АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Прогнозировать курс доллара к турецкой национальной валюте - лире - сложно, но вряд ли правительство допустит девальвацию, когда целью является дезинфляция, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Стоимость турецкой лиры, недавно обновившей исторический минимум к доллару (30 лир за доллар), может еще сильнее упасть и к последнему кварталу 2024 года достигнуть уровня в 37 лир за доллар, сообщил ранее телеканал Halk TV.
"Трудно предсказать, какой будет цена иностранной валюты в Турции, конечно, учитывая показатели инфляции, мы можем ожидать стабилизации курса в 2024 году, немного выше текущих уровней. Поскольку текущая экономическая программа основана на дезинфляции, если смотреть на нее с этой точки зрения, то валютные цены практически один к одному передаются на турецкие рынки, особенно через цены на импорт. Поэтому я могу сказать, что экономическое руководство вряд ли допустит девальвацию в процессе дезинфляции. Конечно, с моей стороны было бы не очень корректно указывать уровень валютной цены", - сказал эксперт.
Участники рынка в ходе проводимого Центральным банком Турции анкетирования прогнозируют, что курс доллара по отношению к лире будет на уровне 40,63.
Источник: ситуация с платежными переводами вредит проектам Турции и России
Инфляция в Турции по итогам декабря год к году составила 64,77%, ускорившись с 61,98% по итогам ноября, сообщал Институт статистики страны (TUIK). Но группа независимых экономистов (ENAG) считает, что инфляция составила 127,21%. Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза, до 34% к концу наступившего года, заявил ранее министр финансов Мехмет Шимшек
. В декабре ЦБ
Турции повысил учетную ставку до 42,5% с 40%.
Тем временем Всемирный банк
заявил, что ожидает роста турецкой экономики по итогам начавшегося года на 3,1%, а по итогам прошедшего года этот рост оценивается на уровне 4,2%.