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Эксперт прокомментировал отказ Десантиса от участия в выборах - РИА Новости, 22.01.2024
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11:24 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/desantis-1922726124.html
Эксперт прокомментировал отказ Десантиса от участия в выборах
Эксперт прокомментировал отказ Десантиса от участия в выборах - РИА Новости, 22.01.2024
Эксперт прокомментировал отказ Десантиса от участия в выборах
Республиканская партия уже готова выбрать бывшего американского лидера Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента США, продолжение "гонки за... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:24
2024-01-22T11:24
в мире
сша
нью-гэмпшир
айова
дональд трамп
никки хейли
рон десантис
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Республиканская партия уже готова выбрать бывшего американского лидера Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента США, продолжение "гонки за номинацию" возможно, если оставшийся кандидат Никки Хейли наберет достойное число голосов на выборах в штате Нью-Гэмпшир, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская. В воскресенье республиканец Рон Десантис объявил о приостановке своей предвыборной кампании и поддержке Трампа в борьбе за пост президента США. "Дональд Трамп - более предсказуемая фигура в качестве кандидата в президенты от республиканской партии. В принципе, республиканцы уже готовы идти за ним. Об этом говорит реакция большинства видных партийных фигур", - отметила Богуславская. По ее словам, отказ Десантиса от гонки за номинацию стал предсказуемым, так как в последнее время "Десантис стал менее заметен, стал терять популярность, не смог развить успех среди консерваторов". Кроме того, как отмечает эксперт, выход Десантиса из гонки является "безусловным активом для Дональда Трампа". По мнению Богуславской, предстоящее голосование в Нью-Гэмпшире - это "последний шанс для Никки Хейли показать, что она может на что-то претендовать". И только при достойном результате в этом штате "будет иметь смысл продолжать праймериз". При этом эксперт добавляет, что популярность Хейли основана не только на ее позициях внутри республиканской партии, но и благодаря выгодному освещению в демократических СМИ. "Во многом демократические СМИ пытаются представить Никки Хейли как сильную фигуру, которая может противостоять Трампу. Насколько это соответствует действительности сложно сказать. Хейли в сравнении с Трампом более умеренный и "более мейнстримный" кандидат от республиканской партии. Это вызывает симпатию, в том числе, и у демократов", - считает эксперт. При этом, как замечает Богуславская, "среди тех, кто голосует за республиканскую партию, остается запрос на внесистемного кандидата". И Дональд Трамп сохраняет этот имидж "в том числе благодаря многочисленным искам, благодаря гонениям на него". Эксперт допустила, что Десантис, отказавшись от праймерииз, сохраняет высокие шансы пойти на выборы в качестве кандидата в вице-президенты, так как он "в большей степени "на одной волне" в политическом плане с Трампом", в то время как Никки Хейли занимает "более умеренные" позиции. На первичных выборах республиканцев в штате Айова на минувшей неделе Десантис с небольшим преимуществом опередил Хейли, заняв второе место. Лидером стал Трамп, получивший больше половины голосов. Следующим штатом, где развернется предвыборная борьба среди представителей Республиканской партии, станет Нью-Гэмпшир. После выхода Десантиса из гонки у республиканцев осталось два основных претендента на выдвижение кандидатом в президенты США - Хейли и Трамп. Последний, согласно результатам социологического опроса телеканала CNN, лидирует по уровню поддержки среди избирателей в Нью-Гэпмшире, его готовы поддержать 50% республиканцев, которые планируют принять участие в голосовании. Хейли отдают предпочтение 39% респондентов.
https://ria.ru/20240122/tramp-1922675871.html
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нью-гэмпшир
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в мире, сша, нью-гэмпшир, айова, дональд трамп, никки хейли, рон десантис, санкт-петербургский государственный университет, президентские выборы в сша
В мире, США, Нью-Гэмпшир, Айова, Дональд Трамп, Никки Хейли, Рон Десантис, Санкт-Петербургский государственный университет, Президентские выборы в США
Эксперт прокомментировал отказ Десантиса от участия в выборах

Эксперт: республиканцы готовы идти за Трампом после заявления Десантиса

© AP Photo / Alex BrandonРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Рон Десантис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Республиканская партия уже готова выбрать бывшего американского лидера Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента США, продолжение "гонки за номинацию" возможно, если оставшийся кандидат Никки Хейли наберет достойное число голосов на выборах в штате Нью-Гэмпшир, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.
В воскресенье республиканец Рон Десантис объявил о приостановке своей предвыборной кампании и поддержке Трампа в борьбе за пост президента США.
Рон Десантис и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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"Дональд Трамп - более предсказуемая фигура в качестве кандидата в президенты от республиканской партии. В принципе, республиканцы уже готовы идти за ним. Об этом говорит реакция большинства видных партийных фигур", - отметила Богуславская.
По ее словам, отказ Десантиса от гонки за номинацию стал предсказуемым, так как в последнее время "Десантис стал менее заметен, стал терять популярность, не смог развить успех среди консерваторов". Кроме того, как отмечает эксперт, выход Десантиса из гонки является "безусловным активом для Дональда Трампа".
По мнению Богуславской, предстоящее голосование в Нью-Гэмпшире - это "последний шанс для Никки Хейли показать, что она может на что-то претендовать". И только при достойном результате в этом штате "будет иметь смысл продолжать праймериз". При этом эксперт добавляет, что популярность Хейли основана не только на ее позициях внутри республиканской партии, но и благодаря выгодному освещению в демократических СМИ.
"Во многом демократические СМИ пытаются представить Никки Хейли как сильную фигуру, которая может противостоять Трампу. Насколько это соответствует действительности сложно сказать. Хейли в сравнении с Трампом более умеренный и "более мейнстримный" кандидат от республиканской партии. Это вызывает симпатию, в том числе, и у демократов", - считает эксперт.
При этом, как замечает Богуславская, "среди тех, кто голосует за республиканскую партию, остается запрос на внесистемного кандидата". И Дональд Трамп сохраняет этот имидж "в том числе благодаря многочисленным искам, благодаря гонениям на него".
Эксперт допустила, что Десантис, отказавшись от праймерииз, сохраняет высокие шансы пойти на выборы в качестве кандидата в вице-президенты, так как он "в большей степени "на одной волне" в политическом плане с Трампом", в то время как Никки Хейли занимает "более умеренные" позиции.
На первичных выборах республиканцев в штате Айова на минувшей неделе Десантис с небольшим преимуществом опередил Хейли, заняв второе место. Лидером стал Трамп, получивший больше половины голосов.
Следующим штатом, где развернется предвыборная борьба среди представителей Республиканской партии, станет Нью-Гэмпшир. После выхода Десантиса из гонки у республиканцев осталось два основных претендента на выдвижение кандидатом в президенты США - Хейли и Трамп. Последний, согласно результатам социологического опроса телеканала CNN, лидирует по уровню поддержки среди избирателей в Нью-Гэпмшире, его готовы поддержать 50% республиканцев, которые планируют принять участие в голосовании. Хейли отдают предпочтение 39% респондентов.
Рон ДеСантис - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Десантис предложил "проваливать" всем, кому не нравится Америка
14 октября 2023, 22:09
 
В миреСШАНью-ГэмпширАйоваДональд ТрампНикки ХейлиРон ДесантисСанкт-Петербургский государственный университетПрезидентские выборы в США
 
 
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