https://ria.ru/20240122/desantis-1922672204.html

Десантис вышел из президентской гонки в США

Десантис вышел из президентской гонки в США - РИА Новости, 22.01.2024

Десантис вышел из президентской гонки в США

Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от продолжения борьбы за пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T00:54

2024-01-22T00:54

2024-01-22T08:15

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от продолжения борьбы за пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа.Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гемпшире, где, судя по опубликованному в воскресенье опросу, губернатор может рассчитывать только на 6%."У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", - сказал он в записанном на видеообращении.Десантис заявил, что поддержит однопартийца Трампа, который, по его словам, превосходит действующего президента-демократа Джо Байдена и заслуживает "еще одного шанса"."Он получает мою поддержку, потому что мы не может вернуться к старой республиканской гвардии былых лет", - сказал он.Праймериз в Нью-ГэмпширеЭкс-президент США Дональд Трамп с двузначным отрывом опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, показал в воскресенье опрос, проведенный по заказу телеканала CNN.За два дня до выборов, на которых республиканцы штата будут определять, кого они хотят видеть партийным кандидатом в президенты США, за Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за бывшего представителя США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли — 39%.Согласно опросу, губернатор Флориды Рон Десантис может рассчитывать только на 6% — на четыре процентных пункта меньше, чем нужно для участия в распределении закрепленных за штатом голосов при окончательном определении кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года.Выборы в АйовеТрамп на прошлой неделе одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов. На втором месте — Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного — Джонсона, где на первое место вышла Хейли.Предприниматель Вивек Рамасвами получил в штате 7,7% голосов. После этого он объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа. Позднее от участия в предвыборной кампании также отказался экс-губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки, помимо Рамасвами и Хатчинсона, уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240121/ssha-1922564964.html

https://ria.ru/20240119/tramp-1922312076.html

https://ria.ru/20240119/kandidat-1922238324.html

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Алексей Калабанов

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