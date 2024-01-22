Десантис вышел из президентской гонки в США
Губернатор Флориды Рон Десантис закончил президентскую кампанию
© AP Photo / Damian DovarganesРон Десантис
© AP Photo / Damian Dovarganes
Рон Десантис. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от продолжения борьбы за пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гемпшире, где, судя по опубликованному в воскресенье опросу, губернатор может рассчитывать только на 6%.
«
"У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", - сказал он в записанном на видеообращении.
Десантис заявил, что поддержит однопартийца Трампа, который, по его словам, превосходит действующего президента-демократа Джо Байдена и заслуживает "еще одного шанса".
"Он получает мою поддержку, потому что мы не может вернуться к старой республиканской гвардии былых лет", - сказал он.
Праймериз в Нью-Гэмпшире
Экс-президент США Дональд Трамп с двузначным отрывом опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, показал в воскресенье опрос, проведенный по заказу телеканала CNN.
За два дня до выборов, на которых республиканцы штата будут определять, кого они хотят видеть партийным кандидатом в президенты США, за Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за бывшего представителя США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли — 39%.
Согласно опросу, губернатор Флориды Рон Десантис может рассчитывать только на 6% — на четыре процентных пункта меньше, чем нужно для участия в распределении закрепленных за штатом голосов при окончательном определении кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года.
Выборы в Айове
Трамп на прошлой неделе одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов. На втором месте — Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного — Джонсона, где на первое место вышла Хейли.
Предприниматель Вивек Рамасвами получил в штате 7,7% голосов. После этого он объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа. Позднее от участия в предвыборной кампании также отказался экс-губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки, помимо Рамасвами и Хатчинсона, уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.