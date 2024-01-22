Рейтинг@Mail.ru
Десантис вышел из президентской гонки в США - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 22.01.2024 (обновлено: 08:15 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/desantis-1922672204.html
Десантис вышел из президентской гонки в США
Десантис вышел из президентской гонки в США - РИА Новости, 22.01.2024
Десантис вышел из президентской гонки в США
Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от продолжения борьбы за пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T00:54
2024-01-22T08:15
в мире
сша
айова
флорида
дональд трамп
никки хейли
рон десантис
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874141782_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6fae8870b4e92d7edfc3a86dd4569892.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от продолжения борьбы за пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа.Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гемпшире, где, судя по опубликованному в воскресенье опросу, губернатор может рассчитывать только на 6%."У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", - сказал он в записанном на видеообращении.Десантис заявил, что поддержит однопартийца Трампа, который, по его словам, превосходит действующего президента-демократа Джо Байдена и заслуживает "еще одного шанса"."Он получает мою поддержку, потому что мы не может вернуться к старой республиканской гвардии былых лет", - сказал он.Праймериз в Нью-ГэмпширеЭкс-президент США Дональд Трамп с двузначным отрывом опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, показал в воскресенье опрос, проведенный по заказу телеканала CNN.За два дня до выборов, на которых республиканцы штата будут определять, кого они хотят видеть партийным кандидатом в президенты США, за Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за бывшего представителя США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли — 39%.Согласно опросу, губернатор Флориды Рон Десантис может рассчитывать только на 6% — на четыре процентных пункта меньше, чем нужно для участия в распределении закрепленных за штатом голосов при окончательном определении кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года.Выборы в АйовеТрамп на прошлой неделе одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов. На втором месте — Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного — Джонсона, где на первое место вышла Хейли.Предприниматель Вивек Рамасвами получил в штате 7,7% голосов. После этого он объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа. Позднее от участия в предвыборной кампании также отказался экс-губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки, помимо Рамасвами и Хатчинсона, уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240121/ssha-1922564964.html
https://ria.ru/20240119/tramp-1922312076.html
https://ria.ru/20240119/kandidat-1922238324.html
сша
айова
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874141782_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_c02522d1b4b69d96a0e3e02ca6694b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, айова, флорида, дональд трамп, никки хейли, рон десантис, оон, президентские выборы в сша
В мире, США, Айова, Флорида, Дональд Трамп, Никки Хейли, Рон Десантис, ООН, Президентские выборы в США
Десантис вышел из президентской гонки в США

Губернатор Флориды Рон Десантис закончил президентскую кампанию

© AP Photo / Damian DovarganesРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Damian Dovarganes
Рон Десантис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от продолжения борьбы за пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гемпшире, где, судя по опубликованному в воскресенье опросу, губернатор может рассчитывать только на 6%.
«
"У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", - сказал он в записанном на видеообращении.
Десантис заявил, что поддержит однопартийца Трампа, который, по его словам, превосходит действующего президента-демократа Джо Байдена и заслуживает "еще одного шанса".
"Он получает мою поддержку, потому что мы не может вернуться к старой республиканской гвардии былых лет", - сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Трамп назвал США свалкой
Вчера, 04:24

Праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-президент США Дональд Трамп с двузначным отрывом опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, показал в воскресенье опрос, проведенный по заказу телеканала CNN.
За два дня до выборов, на которых республиканцы штата будут определять, кого они хотят видеть партийным кандидатом в президенты США, за Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за бывшего представителя США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли — 39%.
Согласно опросу, губернатор Флориды Рон Десантис может рассчитывать только на 6% — на четыре процентных пункта меньше, чем нужно для участия в распределении закрепленных за штатом голосов при окончательном определении кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года.
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Российский сенатор заявил, что Трамп разгромит Байдена на выборах
19 января, 12:44

Выборы в Айове

Трамп на прошлой неделе одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов. На втором месте — Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного — Джонсона, где на первое место вышла Хейли.
Предприниматель Вивек Рамасвами получил в штате 7,7% голосов. После этого он объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа. Позднее от участия в предвыборной кампании также отказался экс-губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки, помимо Рамасвами и Хатчинсона, уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В США предрекли неудачу кандидатам, выступающим за траты на войны
19 января, 03:13
 
В миреСШААйоваФлоридаДональд ТрампНикки ХейлиРон ДесантисООНПрезидентские выборы в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала