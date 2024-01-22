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Десантники уничтожили в островной зоне Днепра два миномета ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
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04:02 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/desant-1922678989.html
Десантники уничтожили в островной зоне Днепра два миномета ВСУ
Десантники уничтожили в островной зоне Днепра два миномета ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
Десантники уничтожили в островной зоне Днепра два миномета ВСУ
Минометные расчеты ВДВ РФ уничтожили два миномета ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T04:02
2024-01-22T04:02
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Минометные расчеты ВДВ РФ уничтожили два миномета ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении зоны проведения СВО расчеты 120-миллиметровых минометов одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" одавили и уничтожили две минометные позиции ВСУ в островной зоне дельты Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы-минометчики вели стрельбу с закрытой огневой позиции. Обнаружение позиции минометов противника, а также дальнейшую корректировку огня производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации.
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россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, В мире
Десантники уничтожили в островной зоне Днепра два миномета ВСУ

Бойцы ВДВ уничтожили в островной зоне Днепра Херсонской области два миномета ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Минометные расчеты ВДВ РФ уничтожили два миномета ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении зоны проведения СВО расчеты 120-миллиметровых минометов одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" одавили и уничтожили две минометные позиции ВСУ в островной зоне дельты Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что артиллеристы-минометчики вели стрельбу с закрытой огневой позиции. Обнаружение позиции минометов противника, а также дальнейшую корректировку огня производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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