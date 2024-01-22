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Десантники уничтожили в островной зоне Днепра два миномета ВСУ

Десантники уничтожили в островной зоне Днепра два миномета ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024

Десантники уничтожили в островной зоне Днепра два миномета ВСУ

Минометные расчеты ВДВ РФ уничтожили два миномета ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T04:02

2024-01-22T04:02

2024-01-22T04:02

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Минометные расчеты ВДВ РФ уничтожили два миномета ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении зоны проведения СВО расчеты 120-миллиметровых минометов одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" одавили и уничтожили две минометные позиции ВСУ в островной зоне дельты Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы-минометчики вели стрельбу с закрытой огневой позиции. Обнаружение позиции минометов противника, а также дальнейшую корректировку огня производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации.

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920644663.html

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россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире