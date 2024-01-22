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Минпросвещения заявило о дефиците мест в коррекционных школах
Минпросвещения заявило о дефиците мест в коррекционных школах - РИА Новости, 22.01.2024
Минпросвещения заявило о дефиците мест в коррекционных школах
Дефицит мест существует в коррекционных школах в России, в настоящее время в стране действуют 44 тысячи общеобразовательных школ, а коррекционных - 1,5 тысячи,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:28
2024-01-22T13:28
2024-01-22T13:28
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дефицит мест существует в коррекционных школах в России, в настоящее время в стране действуют 44 тысячи общеобразовательных школ, а коррекционных - 1,5 тысячи, заявила замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Сачко. "На каком-то этапе, действительно, было широкое сокращение сети этих коррекционных школ, мы ее остановили. И в настоящее время в рамках национального проекта "Образование" из 1,5 тысяч, а этого, конечно, мало по сравнению с 44 тысячами общеобразовательных школ, 1,5 тысячи коррекционных, конечно, это мало. В настоящее время существует действительно дефицит мест в этих школах", - сказала Сачко в ходе парламентских слушаний Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему: "Социокультурная интеграция детей с нарушениями слуха". Она отметила, что при этом министерство работает в направлении улучшения ситуации.
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россия, госдума рф
Минпросвещения заявило о дефиците мест в коррекционных школах
Минпросвещения: в РФ существует дефицит мест в коррекционных школах