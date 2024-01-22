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Боррель раскритиковал настроения в ЕС об "угрозе нападения" России - РИА Новости, 22.01.2024
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21:52 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/borrel-1922852944.html
Боррель раскритиковал настроения в ЕС об "угрозе нападения" России
Боррель раскритиковал настроения в ЕС об "угрозе нападения" России - РИА Новости, 22.01.2024
Боррель раскритиковал настроения в ЕС об "угрозе нападения" России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые ранее делали заявления о якобы... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T21:52
2024-01-22T21:52
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые ранее делали заявления о якобы вероятности нападения России. В конце октября прошлого года глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны, признав при этом, что в настоящий момент нападение на страны НАТО со стороны России все же маловероятно. Позднее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден также призвал жителей быть готовыми к войне и заявил, что Россия якобы представляет угрозу для королевства. "Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам (о вероятности нападения России в обозримом будущем - ред.): через пять, восемь лет или два, или три года, - я не знаю... Мы должны быть готовыми к тому, чтобы помогать Украине. Сейчас война идет на Украине. Не надо предвосхищать появление новых проблем, война там, где она есть. Мы должны делать все возможное, чтобы она не распространялась дальше... Мы не должны гадать, что произойдет через пять лет, у нас уже достаточно работы", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать подобные настроения в Европе. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, европа, москва, борис писториус, нато, евросоюз, жозеп боррель, дмитрий песков
Россия, Европа, Москва, Борис Писториус, НАТО, Евросоюз, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков
Боррель раскритиковал настроения в ЕС об "угрозе нападения" России

Боррель раскритиковал паникерские настроения в ЕС о якобы угрозе нападения РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые ранее делали заявления о якобы вероятности нападения России.
В конце октября прошлого года глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны, признав при этом, что в настоящий момент нападение на страны НАТО со стороны России все же маловероятно. Позднее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден также призвал жителей быть готовыми к войне и заявил, что Россия якобы представляет угрозу для королевства.
«
"Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам (о вероятности нападения России в обозримом будущем - ред.): через пять, восемь лет или два, или три года, - я не знаю... Мы должны быть готовыми к тому, чтобы помогать Украине. Сейчас война идет на Украине. Не надо предвосхищать появление новых проблем, война там, где она есть. Мы должны делать все возможное, чтобы она не распространялась дальше... Мы не должны гадать, что произойдет через пять лет, у нас уже достаточно работы", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать подобные настроения в Европе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Установка флагов во время подготовки к саммиту в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Вчера, 21:36
 
РоссияЕвропаМоскваБорис ПисториусНАТОЕвросоюзЖозеп БоррельДмитрий Песков
 
 
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