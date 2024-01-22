https://ria.ru/20240122/boeing-1922687597.html
США посоветовали операторам Boeing 737 визуально проверять заглушки дверей
США посоветовали операторам Boeing 737 визуально проверять заглушки дверей - РИА Новости, 22.01.2024
США посоветовали операторам Boeing 737 визуально проверять заглушки дверей
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально осматривать заглушки дверей, чтобы убедиться, РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T07:41
2024-01-22T07:41
2024-01-22T07:59
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально осматривать заглушки дверей, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. "В качестве дополнительного уровня безопасности Федеральное управление гражданской авиации рекомендует операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально проверять заглушки средней двери, чтобы убедиться, что дверь надежно закреплена", - говорится в релизе, опубликованном на сайте FAA. Пятого января у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, FAA распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9. Неприятности с самолетами Boeing в последние недели коснулись даже госсекретаря США Энтони Блинкена. При вылете из Давоса в государственном Boeing 737, куда уже успел сесть Блинкен вместе с сопровождением, обнаружилась утечка кислорода. Поломку оказалось невозможно устранить, и самолет был признан небезопасным для полета.
https://ria.ru/20240114/samolety-1921246832.html
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энтони блинкен, faa, boeing 737, сша, давос
Энтони Блинкен, FAA, Boeing 737, США, Давос
США посоветовали операторам Boeing 737 визуально проверять заглушки дверей
FAA порекомендовало операторам Boeing 737 визуально проверять заглушки дверей