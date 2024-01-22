https://ria.ru/20240122/bmp-3-1922677073.html

Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ

Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024

Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ

Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил группу украинской пехоты на замаскированных позициях на... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T03:04

2024-01-22T03:04

2024-01-22T03:04

специальная военная операция на украине

россия

бмп-3

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918372711_0:209:2810:1790_1920x0_80_0_0_ee28cc1e043f0c9a0610e671c6567605.jpg

ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил группу украинской пехоты на замаскированных позициях на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Разведчики оперативно выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции ВСУ и скопление пехоты в лесополосе и передали координаты бронегруппе. "Экипаж БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специально военной операции на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что контроль уничтожения обнаруженных целей проводится расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, бмп-3, вооруженные силы украины