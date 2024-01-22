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Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ
Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ
Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил группу украинской пехоты на замаскированных позициях на... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T03:04
2024-01-22T03:04
2024-01-22T03:04
специальная военная операция на украине
россия
бмп-3
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил группу украинской пехоты на замаскированных позициях на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Разведчики оперативно выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции ВСУ и скопление пехоты в лесополосе и передали координаты бронегруппе. "Экипаж БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специально военной операции на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что контроль уничтожения обнаруженных целей проводится расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.
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россия, бмп-3, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, БМП-3, Вооруженные силы Украины
Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ
Экипаж БМП-3 ЗВО уничтожил на Купянском направлении скопление пехоты ВСУ
ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил группу украинской пехоты на замаскированных позициях на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Разведчики оперативно выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции ВСУ
и скопление пехоты в лесополосе и передали координаты бронегруппе.
"Экипаж БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специально военной операции на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве уточнили, что контроль уничтожения обнаруженных целей проводится расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.
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