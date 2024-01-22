Рейтинг@Mail.ru
Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/bmp-3-1922677073.html
Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ
Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ
Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил группу украинской пехоты на замаскированных позициях на... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T03:04
2024-01-22T03:04
специальная военная операция на украине
россия
бмп-3
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918372711_0:209:2810:1790_1920x0_80_0_0_ee28cc1e043f0c9a0610e671c6567605.jpg
ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил группу украинской пехоты на замаскированных позициях на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Разведчики оперативно выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции ВСУ и скопление пехоты в лесополосе и передали координаты бронегруппе. "Экипаж БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специально военной операции на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что контроль уничтожения обнаруженных целей проводится расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.
https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918372711_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6b7e736995af40db8e83f0440e219c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бмп-3, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, БМП-3, Вооруженные силы Украины
Экипаж БМП-3 уничтожил в зоне СВО скопление пехоты ВСУ

Экипаж БМП-3 ЗВО уничтожил на Купянском направлении скопление пехоты ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Боевая машина пехоты БМП-3. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил группу украинской пехоты на замаскированных позициях на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Разведчики оперативно выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции ВСУ и скопление пехоты в лесополосе и передали координаты бронегруппе.
"Экипаж БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специально военной операции на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве уточнили, что контроль уничтожения обнаруженных целей проводится расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области
Вчера, 11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБМП-3Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала