https://ria.ru/20240122/bezumtsy-1922717740.html

"Безумцы". Дерзкое заявление Украины в адрес России вызвало шок в СМИ

"Безумцы". Дерзкое заявление Украины в адрес России вызвало шок в СМИ - РИА Новости, 22.01.2024

"Безумцы". Дерзкое заявление Украины в адрес России вызвало шок в СМИ

Заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров Украины и России похожи на бред сумасшедшего, пишет обозреватель... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:48

2024-01-22T10:48

2024-01-22T10:48

в мире

украина

россия

михаил подоляк

мария захарова

киев

владимир зеленский

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров Украины и России похожи на бред сумасшедшего, пишет обозреватель Myśl Polska Адам Смех."Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима", — отметил журналист.По его мнению, подобные заявления, а также нынешняя политика киевский властей лишь приведут к ужасным последствиям для украинцев."Граждане Украины не должны ждать, пока их безумные вожди приведут страну к окончательному краху. Они должны отказаться от своей пассивной беспомощности и избавиться от безумцев, совершающих преступления в своей стране, пока этого не сделал кто-то другой", — призвал обозреватель.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял о намерении Киева в случае переговоров "обсудить будущее российского ядерного арсенала" и "разграничить демилитаризованные зоны на территории России". До этого он рассказывал о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Источник РИА Новости в Москве, комментируя эти слова, заявлял, что подобные высказывания украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности.Как ранее указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, в мире растет понимание того, что устойчивого мира на Украине нельзя добиться, ставя во главу угла ультимативную "формулу Зеленского". В ее основе, отметила дипломат, лежат оторванные от реальности требования о выводе войск России на границы 1991 года, привлечение к ответственности и выплата репараций, но Киев даже не скрывает, что требует отвода войск для геноцида русского населения, выступившего за воссоединение с Россией.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240121/likvidatsiya-1922634611.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, михаил подоляк, мария захарова, киев, владимир зеленский, политика