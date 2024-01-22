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"Безумцы". Дерзкое заявление Украины в адрес России вызвало шок в СМИ - РИА Новости, 22.01.2024
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10:48 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/bezumtsy-1922717740.html
"Безумцы". Дерзкое заявление Украины в адрес России вызвало шок в СМИ
"Безумцы". Дерзкое заявление Украины в адрес России вызвало шок в СМИ - РИА Новости, 22.01.2024
"Безумцы". Дерзкое заявление Украины в адрес России вызвало шок в СМИ
Заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров Украины и России похожи на бред сумасшедшего, пишет обозреватель... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:48
2024-01-22T10:48
в мире
украина
россия
михаил подоляк
мария захарова
киев
владимир зеленский
политика
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров Украины и России похожи на бред сумасшедшего, пишет обозреватель Myśl Polska Адам Смех.&quot;Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима&quot;, — отметил журналист.По его мнению, подобные заявления, а также нынешняя политика киевский властей лишь приведут к ужасным последствиям для украинцев.&quot;Граждане Украины не должны ждать, пока их безумные вожди приведут страну к окончательному краху. Они должны отказаться от своей пассивной беспомощности и избавиться от безумцев, совершающих преступления в своей стране, пока этого не сделал кто-то другой&quot;, — призвал обозреватель.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял о намерении Киева в случае переговоров "обсудить будущее российского ядерного арсенала" и "разграничить демилитаризованные зоны на территории России". До этого он рассказывал о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Источник РИА Новости в Москве, комментируя эти слова, заявлял, что подобные высказывания украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности.Как ранее указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, в мире растет понимание того, что устойчивого мира на Украине нельзя добиться, ставя во главу угла ультимативную "формулу Зеленского". В ее основе, отметила дипломат, лежат оторванные от реальности требования о выводе войск России на границы 1991 года, привлечение к ответственности и выплата репараций, но Киев даже не скрывает, что требует отвода войск для геноцида русского населения, выступившего за воссоединение с Россией.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, михаил подоляк, мария захарова, киев, владимир зеленский, политика
В мире, Украина, Россия, Михаил Подоляк, Мария Захарова, Киев, Владимир Зеленский, Политика
"Безумцы". Дерзкое заявление Украины в адрес России вызвало шок в СМИ

Myśl Polska: слова Подоляка о переговорах с Россией похожи на бред сумасшедшего

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров Украины и России похожи на бред сумасшедшего, пишет обозреватель Myśl Polska Адам Смех.
«

"Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима", — отметил журналист.

По его мнению, подобные заявления, а также нынешняя политика киевский властей лишь приведут к ужасным последствиям для украинцев.
«

"Граждане Украины не должны ждать, пока их безумные вожди приведут страну к окончательному краху. Они должны отказаться от своей пассивной беспомощности и избавиться от безумцев, совершающих преступления в своей стране, пока этого не сделал кто-то другой", — призвал обозреватель.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял о намерении Киева в случае переговоров "обсудить будущее российского ядерного арсенала" и "разграничить демилитаризованные зоны на территории России". До этого он рассказывал о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Источник РИА Новости в Москве, комментируя эти слова, заявлял, что подобные высказывания украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности.
Как ранее указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, в мире растет понимание того, что устойчивого мира на Украине нельзя добиться, ставя во главу угла ультимативную "формулу Зеленского". В ее основе, отметила дипломат, лежат оторванные от реальности требования о выводе войск России на границы 1991 года, привлечение к ответственности и выплата репараций, но Киев даже не скрывает, что требует отвода войск для геноцида русского населения, выступившего за воссоединение с Россией.
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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