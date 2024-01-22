https://ria.ru/20240122/belozertsev-1922771413.html
Приговор экс-губернатору Белозерцеву огласят 25 января
Приговор экс-губернатору Белозерцеву огласят 25 января - РИА Новости, 22.01.2024
Приговор экс-губернатору Белозерцеву огласят 25 января
Измайловский суд Москвы перенес на 25 января оглашение приговора бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:38
2024-01-22T14:38
2024-01-22T14:38
происшествия
иван белозерцев
борис шпигель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852677474_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d5e0fc3712e2b3270aecb872debc6a84.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Измайловский суд Москвы перенес на 25 января оглашение приговора бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании "Биотэк" Борису Шпигелю, передает корреспондент РИА Новости. "Оглашение приговора откладывается на 25 января в 15.00", - сказала секретарь судебного заседания, не назвав причины переноса. Ранее в прениях сторон гособвинитель запросил 13 лет колонии строгого режима Белозерцеву и 12 лет для Шпигеля. Процесс проходил в выездном формате в изоляторе "Матросская тишина" из-за болезни Шпигеля, приговор должен быть оглашен уже в здании Измайловского райсуда. Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков - в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей. Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.
https://ria.ru/20220209/belozertsev-1771794993.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852677474_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4779dc8f44576aaa744c3b3c2ac9a9a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иван белозерцев, борис шпигель
Происшествия, Иван Белозерцев, Борис Шпигель
Приговор экс-губернатору Белозерцеву огласят 25 января
Суд отложил оглашение приговора экс-губернатору Белозерцеву на 25 января
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Измайловский суд Москвы перенес на 25 января оглашение приговора бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании "Биотэк" Борису Шпигелю, передает корреспондент РИА Новости.
"Оглашение приговора откладывается на 25 января в 15.00", - сказала секретарь судебного заседания, не назвав причины переноса.
Ранее в прениях сторон гособвинитель запросил 13 лет колонии строгого режима Белозерцеву и 12 лет для Шпигеля. Процесс проходил в выездном формате в изоляторе "Матросская тишина
" из-за болезни Шпигеля, приговор должен быть оглашен уже в здании Измайловского райсуда.
Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков - в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей.
Источник раскрыл новые детали дела против экс-губернатора Белозерцева
Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК
, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.