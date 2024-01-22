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Приговор экс-губернатору Белозерцеву огласят 25 января - РИА Новости, 22.01.2024
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14:38 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/belozertsev-1922771413.html
Приговор экс-губернатору Белозерцеву огласят 25 января
Приговор экс-губернатору Белозерцеву огласят 25 января - РИА Новости, 22.01.2024
Приговор экс-губернатору Белозерцеву огласят 25 января
Измайловский суд Москвы перенес на 25 января оглашение приговора бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:38
2024-01-22T14:38
происшествия
иван белозерцев
борис шпигель
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Измайловский суд Москвы перенес на 25 января оглашение приговора бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании "Биотэк" Борису Шпигелю, передает корреспондент РИА Новости. "Оглашение приговора откладывается на 25 января в 15.00", - сказала секретарь судебного заседания, не назвав причины переноса. Ранее в прениях сторон гособвинитель запросил 13 лет колонии строгого режима Белозерцеву и 12 лет для Шпигеля. Процесс проходил в выездном формате в изоляторе "Матросская тишина" из-за болезни Шпигеля, приговор должен быть оглашен уже в здании Измайловского райсуда. Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков - в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей. Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.
https://ria.ru/20220209/belozertsev-1771794993.html
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происшествия, иван белозерцев, борис шпигель
Происшествия, Иван Белозерцев, Борис Шпигель
Приговор экс-губернатору Белозерцеву огласят 25 января

Суд отложил оглашение приговора экс-губернатору Белозерцеву на 25 января

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Измайловского суда Москвы
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Измайловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Измайловского суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Измайловский суд Москвы перенес на 25 января оглашение приговора бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании "Биотэк" Борису Шпигелю, передает корреспондент РИА Новости.
"Оглашение приговора откладывается на 25 января в 15.00", - сказала секретарь судебного заседания, не назвав причины переноса.
Ранее в прениях сторон гособвинитель запросил 13 лет колонии строгого режима Белозерцеву и 12 лет для Шпигеля. Процесс проходил в выездном формате в изоляторе "Матросская тишина" из-за болезни Шпигеля, приговор должен быть оглашен уже в здании Измайловского райсуда.
Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков - в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей.
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Источник раскрыл новые детали дела против экс-губернатора Белозерцева
9 февраля 2022, 04:06
Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.
 
ПроисшествияИван БелозерцевБорис Шпигель
 
 
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