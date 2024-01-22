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В Белгороде установили защитные модули в местах скопления людей - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/belgorod-1922825767.html
В Белгороде установили защитные модули в местах скопления людей
В Белгороде установили защитные модули в местах скопления людей - РИА Новости, 22.01.2024
В Белгороде установили защитные модули в местах скопления людей
Модульные конструкции для защиты населения от обстрелов дополнительно установят в парках, аллеях и других местах массового скопления людей, всего планируется... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:27
2024-01-22T18:27
специальная военная операция на украине
белгород
украина
николай лебедев
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Модульные конструкции для защиты населения от обстрелов дополнительно установят в парках, аллеях и других местах массового скопления людей, всего планируется установить 400 таких модулей на территории города, рассказал начальник управления по ГО и ЧС города Белгорода Николай Лебедев. Ранее губернатор Вячеслав Гладков объявил об укреплении стеклянных остановок в Белгороде бетонными блоками и мешками с песком. Также вблизи остановок, где невозможно укрепить блоками или песком, установили железобетонные модульные конструкции. "В первую очередь модульные защитные укрытия устанавливаем в этих остановочных комплексах, а также планируется вторым этапом установить данные модули в местах массового пребывания людей, это у нас парки, аллеи и так далее. Всего планируется установить 400 таких модулей на территории города Белгорода", - сказал Лебедев журналистам. Он уточнил, что для остановочных комплексов с большим количеством стекла применяются бетонные блоки. В других случаях используются мешки с песком. Учитывая особенности погоды, как отметил Лебедев, песок от погодных условий деформируется, что может привести к неустойчивости основания и возможным обрушениям. В таких случаях фиксируются обрушения и направляются службы для исправления ситуации. Заместитель мэра Белгорода по строительству Дмитрий Дунайцев уточнил, что на более чем 300 остановках общественного транспорта уже завершены работы по укреплению. Всего нужно будет укрепить 425 остаток на территории города. "Работы по укреплению ведутся очень интенсивно. Губернатор подключил помимо администрации ещё три ведомства области: министерство строительства, министерство транспорта и министерство ЖКХ. Совместно с коллегами удается обустраивать порядка 40-50 остановок в две смены", - рассказал заммэра. Он добавил, по завершении работ планируется пронумеровать остановки и разместить информационные таблички по оказанию первой медицинской помощи. Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, 109 пострадали. Власти установили рядом с остановками железобетонные конструкции, предназначенные для укрытия людей во время обстрелов. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем. Внешние стены покрашены в белый цвет и на них нанесена красным цветом надпись "Укрытие", внутри проведены провода для освещения. Специалисты Росгвардии испытали модули на защищенность от осколков и результаты показали, что эти модульные железобетонные конструкции значительно повышают шансы на спасение жизней в опасных ситуациях. По информации губернатора, аналогичные конструкции власти планируют установить в Валуйском и Шебекинском округах, которые часто подвергаются обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240122/obstrel-1922754873.html
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белгород, украина, николай лебедев, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Украина, Николай Лебедев, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Белгороде установили защитные модули в местах скопления людей

Власти Белгорода установили защитные модули в местах массового скопления людей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Модульные конструкции для защиты населения от обстрелов дополнительно установят в парках, аллеях и других местах массового скопления людей, всего планируется установить 400 таких модулей на территории города, рассказал начальник управления по ГО и ЧС города Белгорода Николай Лебедев.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков объявил об укреплении стеклянных остановок в Белгороде бетонными блоками и мешками с песком. Также вблизи остановок, где невозможно укрепить блоками или песком, установили железобетонные модульные конструкции.
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"В первую очередь модульные защитные укрытия устанавливаем в этих остановочных комплексах, а также планируется вторым этапом установить данные модули в местах массового пребывания людей, это у нас парки, аллеи и так далее. Всего планируется установить 400 таких модулей на территории города Белгорода", - сказал Лебедев журналистам.
Он уточнил, что для остановочных комплексов с большим количеством стекла применяются бетонные блоки. В других случаях используются мешки с песком. Учитывая особенности погоды, как отметил Лебедев, песок от погодных условий деформируется, что может привести к неустойчивости основания и возможным обрушениям. В таких случаях фиксируются обрушения и направляются службы для исправления ситуации.
Заместитель мэра Белгорода по строительству Дмитрий Дунайцев уточнил, что на более чем 300 остановках общественного транспорта уже завершены работы по укреплению. Всего нужно будет укрепить 425 остаток на территории города.
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"Работы по укреплению ведутся очень интенсивно. Губернатор подключил помимо администрации ещё три ведомства области: министерство строительства, министерство транспорта и министерство ЖКХ. Совместно с коллегами удается обустраивать порядка 40-50 остановок в две смены", - рассказал заммэра.
Он добавил, по завершении работ планируется пронумеровать остановки и разместить информационные таблички по оказанию первой медицинской помощи.
Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, 109 пострадали. Власти установили рядом с остановками железобетонные конструкции, предназначенные для укрытия людей во время обстрелов. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем. Внешние стены покрашены в белый цвет и на них нанесена красным цветом надпись "Укрытие", внутри проведены провода для освещения. Специалисты Росгвардии испытали модули на защищенность от осколков и результаты показали, что эти модульные железобетонные конструкции значительно повышают шансы на спасение жизней в опасных ситуациях. По информации губернатора, аналогичные конструкции власти планируют установить в Валуйском и Шебекинском округах, которые часто подвергаются обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородУкраинаНиколай ЛебедевВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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