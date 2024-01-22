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В России выступают за продление параллельного импорта авто, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2024
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09:05 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/avto-1922693594.html
В России выступают за продление параллельного импорта авто, показал опрос
В России выступают за продление параллельного импорта авто, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2024
В России выступают за продление параллельного импорта авто, показал опрос
Большинство автолюбителей в России выступают за продление параллельного импорта иностранных автомобилей, говорится в исследовании группы ВТБ, которое есть в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:05
2024-01-22T09:05
экономика
россия
авто
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Большинство автолюбителей в России выступают за продление параллельного импорта иностранных автомобилей, говорится в исследовании группы ВТБ, которое есть в распоряжении РИА Новости. Как выяснили эксперты, опросив почти 1,5 тысячи респондентов, которые владеют авто или планируют покупку в ближайший год, большинство (60%) считают, что параллельный импорт автомобилей следует поддержать. По мнению 8%, ввоз машин по такому каналу следует ужесточить, а почти треть (32%) затруднилась с ответом. При этом с понятием "параллельный импорт" автомобилей хорошо знакомы треть опрошенных (35%), что-то слышали о таком канале, но не знают деталей - 39%. Ничего не знают о таком механизме импорта иностранных машин 21%, остальные затруднились ответить. Те, кто поддерживают параллельный импорт, чаще всего обосновывают свою позицию тем, что "каждый имеет право выбора транспортного средства" и "только так можно теперь купить качественные европейские, японские и корейские автомобили". Больше трети из них (39%) пожелали, чтобы по такому каналу были налажены или расширены поставки, прежде всего, японских автомобилей, для 28% - предпочтительнее европейские машины, четверть (24%) выступает за корейские, а остальные - за американские марки. Теми, кто высказался против поддержки параллельного импорта, чаще всего мнение аргументируется необходимостью развивать отечественный автопром, а не закупать иномарки за границей. Также россияне не считают этот канал важным, так как по нему в основном привозят премиальные авто, а масс-маркет, нужный большинству населения, идет по официальным каналам, сказано в материалах. В конце декабря вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал РИА Новости, что правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, в целом ведется постоянная работа по его корректировке: ожидается постепенное уменьшение перечня и номенклатуры. Нынешний порядок будет действовать до 1 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231104/tovary-1907348133.html
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экономика, россия, авто
Экономика, Россия, Авто
В России выступают за продление параллельного импорта авто, показал опрос

ВТБ: 60% российских автолюбителей выступают за продление параллельного импорта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДорога в Москве
Дорога в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Большинство автолюбителей в России выступают за продление параллельного импорта иностранных автомобилей, говорится в исследовании группы ВТБ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Как выяснили эксперты, опросив почти 1,5 тысячи респондентов, которые владеют авто или планируют покупку в ближайший год, большинство (60%) считают, что параллельный импорт автомобилей следует поддержать. По мнению 8%, ввоз машин по такому каналу следует ужесточить, а почти треть (32%) затруднилась с ответом.
При этом с понятием "параллельный импорт" автомобилей хорошо знакомы треть опрошенных (35%), что-то слышали о таком канале, но не знают деталей - 39%. Ничего не знают о таком механизме импорта иностранных машин 21%, остальные затруднились ответить.
Те, кто поддерживают параллельный импорт, чаще всего обосновывают свою позицию тем, что "каждый имеет право выбора транспортного средства" и "только так можно теперь купить качественные европейские, японские и корейские автомобили".
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Больше трети из них (39%) пожелали, чтобы по такому каналу были налажены или расширены поставки, прежде всего, японских автомобилей, для 28% - предпочтительнее европейские машины, четверть (24%) выступает за корейские, а остальные - за американские марки.
Теми, кто высказался против поддержки параллельного импорта, чаще всего мнение аргументируется необходимостью развивать отечественный автопром, а не закупать иномарки за границей. Также россияне не считают этот канал важным, так как по нему в основном привозят премиальные авто, а масс-маркет, нужный большинству населения, идет по официальным каналам, сказано в материалах.
В конце декабря вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал РИА Новости, что правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, в целом ведется постоянная работа по его корректировке: ожидается постепенное уменьшение перечня и номенклатуры. Нынешний порядок будет действовать до 1 февраля 2024 года.
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