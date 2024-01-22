Рейтинг@Mail.ru
В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 22.01.2024 (обновлено: 21:52 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/armeniya-1922852648.html
В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна
В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна - РИА Новости, 22.01.2024
В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна
Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вынесло на общественное обсуждение на едином сайте правовых актов e-draft.am предложение о... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T21:46
2024-01-22T21:52
армения
индия
великобритания
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40346/21/403462106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6567f52830bdedfdd62da05bdb895333.jpg
ЕРЕВАН, 22 янв - РИА Новости. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вынесло на общественное обсуждение на едином сайте правовых актов e-draft.am предложение о переименовании школьного предмета "Армянская историю" в "Историю Армении" спустя неделю после того как о такой целесообразности заявил премьер страны Никол Пашинян. Ранее, 14 января Пашинян в ходе встречи с членами правящей партии "Гражданский договор" заявил, что злоупотребление тезисом о тысячелетнем армянском народе мешает осознавать, что "мы многое не знаем, многое забыли, не знаем о многих нюансов, связанных с существованием, сохранением и развитием государства". Он добавил, что группа педагогов, ученых и специалистов обратилась в Национальную академию наук страны с предложением переименовать предмет "Армянская история" в "Историю Армении". Премьер считает, что между этими названиями есть существенная разница, так как, по его мнению "история армянского народа подразумевает историю отсутствия государственности с эпизодами государственности, а история Армении подразумевает историю государственности с эпизодами отсутствия государственности". Согласно представленным минобразования обоснованиям, дав предмету название истории страны, будет проявлен институциональный подход к укреплению идей государства и государственности. В министерстве считают, что в названии "Армянская история" содержится отсылка в первую очередь к истории людей, что "делает эту историю возможной даже без государства и государственности". В ведомстве отметили, что при разработке проекта соответствующего постановления правительства был изучен опыт ряда стран, в частности, Индии, Великобритании, Италии, Китая, Грузии, Казахстана, Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20231231/pashinyan-1919297613.html
армения
индия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40346/21/403462106_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a7008e2154f4196867b71a7d691d8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, индия, великобритания, никол пашинян
Армения, Индия, Великобритания, Никол Пашинян
В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна

Школьный предмет "Армянская история" хотят переименовать в "Историю Армении"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Города мира. Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 янв - РИА Новости. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вынесло на общественное обсуждение на едином сайте правовых актов e-draft.am предложение о переименовании школьного предмета "Армянская историю" в "Историю Армении" спустя неделю после того как о такой целесообразности заявил премьер страны Никол Пашинян.
Ранее, 14 января Пашинян в ходе встречи с членами правящей партии "Гражданский договор" заявил, что злоупотребление тезисом о тысячелетнем армянском народе мешает осознавать, что "мы многое не знаем, многое забыли, не знаем о многих нюансов, связанных с существованием, сохранением и развитием государства". Он добавил, что группа педагогов, ученых и специалистов обратилась в Национальную академию наук страны с предложением переименовать предмет "Армянская история" в "Историю Армении". Премьер считает, что между этими названиями есть существенная разница, так как, по его мнению "история армянского народа подразумевает историю отсутствия государственности с эпизодами государственности, а история Армении подразумевает историю государственности с эпизодами отсутствия государственности".
Согласно представленным минобразования обоснованиям, дав предмету название истории страны, будет проявлен институциональный подход к укреплению идей государства и государственности. В министерстве считают, что в названии "Армянская история" содержится отсылка в первую очередь к истории людей, что "делает эту историю возможной даже без государства и государственности".
В ведомстве отметили, что при разработке проекта соответствующего постановления правительства был изучен опыт ряда стран, в частности, Индии, Великобритании, Италии, Китая, Грузии, Казахстана, Саудовской Аравии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Пашинян считает, что Армения не застрахована от новых потрясений
31 декабря 2023, 23:43
 
АрменияИндияВеликобританияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала