https://ria.ru/20240122/armeniya-1922852648.html
В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна
В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна - РИА Новости, 22.01.2024
В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна
Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вынесло на общественное обсуждение на едином сайте правовых актов e-draft.am предложение о... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T21:46
2024-01-22T21:46
2024-01-22T21:52
армения
индия
великобритания
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 22 янв - РИА Новости. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вынесло на общественное обсуждение на едином сайте правовых актов e-draft.am предложение о переименовании школьного предмета "Армянская историю" в "Историю Армении" спустя неделю после того как о такой целесообразности заявил премьер страны Никол Пашинян. Ранее, 14 января Пашинян в ходе встречи с членами правящей партии "Гражданский договор" заявил, что злоупотребление тезисом о тысячелетнем армянском народе мешает осознавать, что "мы многое не знаем, многое забыли, не знаем о многих нюансов, связанных с существованием, сохранением и развитием государства". Он добавил, что группа педагогов, ученых и специалистов обратилась в Национальную академию наук страны с предложением переименовать предмет "Армянская история" в "Историю Армении". Премьер считает, что между этими названиями есть существенная разница, так как, по его мнению "история армянского народа подразумевает историю отсутствия государственности с эпизодами государственности, а история Армении подразумевает историю государственности с эпизодами отсутствия государственности". Согласно представленным минобразования обоснованиям, дав предмету название истории страны, будет проявлен институциональный подход к укреплению идей государства и государственности. В министерстве считают, что в названии "Армянская история" содержится отсылка в первую очередь к истории людей, что "делает эту историю возможной даже без государства и государственности". В ведомстве отметили, что при разработке проекта соответствующего постановления правительства был изучен опыт ряда стран, в частности, Индии, Великобритании, Италии, Китая, Грузии, Казахстана, Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20231231/pashinyan-1919297613.html
армения
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, индия, великобритания, никол пашинян
Армения, Индия, Великобритания, Никол Пашинян
В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна
Школьный предмет "Армянская история" хотят переименовать в "Историю Армении"
ЕРЕВАН, 22 янв - РИА Новости. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вынесло на общественное обсуждение на едином сайте правовых актов e-draft.am предложение о переименовании школьного предмета "Армянская историю" в "Историю Армении" спустя неделю после того как о такой целесообразности заявил премьер страны Никол Пашинян.
Ранее, 14 января Пашинян в ходе встречи с членами правящей партии "Гражданский договор" заявил, что злоупотребление тезисом о тысячелетнем армянском народе мешает осознавать, что "мы многое не знаем, многое забыли, не знаем о многих нюансов, связанных с существованием, сохранением и развитием государства". Он добавил, что группа педагогов, ученых и специалистов обратилась в Национальную академию наук страны с предложением переименовать предмет "Армянская история" в "Историю Армении". Премьер считает, что между этими названиями есть существенная разница, так как, по его мнению "история армянского народа подразумевает историю отсутствия государственности с эпизодами государственности, а история Армении подразумевает историю государственности с эпизодами отсутствия государственности".
Согласно представленным минобразования обоснованиям, дав предмету название истории страны, будет проявлен институциональный подход к укреплению идей государства и государственности. В министерстве считают, что в названии "Армянская история" содержится отсылка в первую очередь к истории людей, что "делает эту историю возможной даже без государства и государственности".
В ведомстве отметили, что при разработке проекта соответствующего постановления правительства был изучен опыт ряда стран, в частности, Индии
, Великобритании
, Италии
, Китая
, Грузии
, Казахстана
, Саудовской Аравии
.
Пашинян считает, что Армения не застрахована от новых потрясений