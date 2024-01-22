https://ria.ru/20240122/armeniya-1922852648.html

В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна

В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна - РИА Новости, 22.01.2024

В Армении хотят переименовать школьный предмет после заявления Пашиняна

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вынесло на общественное обсуждение на едином сайте правовых актов e-draft.am предложение о... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T21:46

2024-01-22T21:46

2024-01-22T21:52

армения

индия

великобритания

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 22 янв - РИА Новости. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вынесло на общественное обсуждение на едином сайте правовых актов e-draft.am предложение о переименовании школьного предмета "Армянская историю" в "Историю Армении" спустя неделю после того как о такой целесообразности заявил премьер страны Никол Пашинян. Ранее, 14 января Пашинян в ходе встречи с членами правящей партии "Гражданский договор" заявил, что злоупотребление тезисом о тысячелетнем армянском народе мешает осознавать, что "мы многое не знаем, многое забыли, не знаем о многих нюансов, связанных с существованием, сохранением и развитием государства". Он добавил, что группа педагогов, ученых и специалистов обратилась в Национальную академию наук страны с предложением переименовать предмет "Армянская история" в "Историю Армении". Премьер считает, что между этими названиями есть существенная разница, так как, по его мнению "история армянского народа подразумевает историю отсутствия государственности с эпизодами государственности, а история Армении подразумевает историю государственности с эпизодами отсутствия государственности". Согласно представленным минобразования обоснованиям, дав предмету название истории страны, будет проявлен институциональный подход к укреплению идей государства и государственности. В министерстве считают, что в названии "Армянская история" содержится отсылка в первую очередь к истории людей, что "делает эту историю возможной даже без государства и государственности". В ведомстве отметили, что при разработке проекта соответствующего постановления правительства был изучен опыт ряда стран, в частности, Индии, Великобритании, Италии, Китая, Грузии, Казахстана, Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20231231/pashinyan-1919297613.html

армения

индия

великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, индия, великобритания, никол пашинян