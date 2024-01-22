https://ria.ru/20240122/alyaska-1922852801.html
Госдеп заявил, что США не вернут Аляску России
Госдеп заявил, что США не вернут Аляску России - РИА Новости, 22.01.2024
Госдеп заявил, что США не вернут Аляску России
Представитель госдепартамента заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T21:50
2024-01-22T21:50
2024-01-22T23:46
россия
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Представитель госдепартамента заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. "Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он (президент РФ Владимир Путин) ее не получит", - сказал заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства. Он отвечал на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски назвала "незаконной". Репортер попутно перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го. Вопрос, возможно, был вдохновлен президентским указом о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом. Американское издание Newsweek в понедельник сослалось на неких "ультранационалистических блогеров", которые, по его данным, интерпретируют подписанный документ как основание для претензий к соседям РФ, включая США.
https://ria.ru/20231209/ssha-1914750833.html
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россия, владимир путин, сша, аляска
Россия, Владимир Путин, США, Аляска
Госдеп заявил, что США не вернут Аляску России
В Госдепе заявили, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Представитель госдепартамента заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке.
«
"Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он (президент РФ Владимир Путин) ее не получит", - сказал заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства.
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Он отвечал на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски назвала "незаконной". Репортер попутно перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го.
Вопрос, возможно, был вдохновлен президентским указом о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи
и СССР
за рубежом.
Американское издание Newsweek в понедельник сослалось на неких "ультранационалистических блогеров", которые, по его данным, интерпретируют подписанный документ как основание для претензий к соседям РФ, включая США.
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